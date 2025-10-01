為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風「麥德姆」最快明早生成 氣象署揭對台影響

    2025/10/01 11:34 記者林志怡／台北報導
    中央氣象署表示，今日上午有一處熱帶性低氣壓生成，最快明日上午可增強為颱風「麥德姆」，週五、週六最接近台灣。（圖取自中央氣象署）

    中央氣象署表示，今日上午有一處熱帶性低氣壓生成，最快明日上午可增強為颱風「麥德姆」，週五、週六最接近台灣。（圖取自中央氣象署）

    近期各地恢復高溫炎熱的天氣，但中央氣象署表示，今日上午有一處熱帶性低氣壓生成，最快明日上午可增強為颱風「麥德姆」，並持續往西北西方向移動，週五、週六最接近台灣，東半部受其外圍環流影響，將有短暫陣雨出現，週日後隨著低壓系統遠離，天氣將再度恢復穩定。

    中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，目前台灣仍處於太平洋高壓勢力範圍，周邊雲量不多，天氣大致穩定炎熱，今日早上8時台灣東南方約1400公里處海面有熱帶性低氣壓生成，受到太平洋高壓導引，將較穩定的往西北西方向移動，未來有機會發展為颱風「麥德姆」。

    劉宇其指出，低壓系統預計在週五通過呂宋島北部並進入南海，雖不會直接影響台灣，但週五、週六外圍雲系將為花東帶來降雨，沿海風浪偏強，東半部、恆春半島有長浪發生，颱風抵達台灣西南邊時，南部沿海也有長浪發生，待下週日熱帶性低氣壓遠離，各地天氣恢復穩定。

    對於未來一週天氣，劉宇其說，今日各地天氣大致維持穩定，山區、嘉義以南地區有零星午後雷陣雨，但仍可能有較大雨勢；週五、週六是低壓系統最接近台灣的時候，花東、恆春半島、屏東有短暫陣雨，西半部午後雷陣雨的天氣為主。

    週日、下週一因水氣減少，各地以午後雷陣雨的天氣為主，山區、中南部地區午後雷陣雨發生機會較高，下週二過後因太平洋高壓減弱，東半部迎風面水氣也隨之增加，有零星降雨。

    氣溫方面，劉宇其指出，各地高溫都落在30度以上，台北、中南部內陸地區有機會達到35度以上，雙北今日可能有36度以上高溫，且一直持續到連假期間。

    中央氣象署預報員李名翔補充，麥德姆颱風有機會在明天白天生成，預估最強可達到中度颱風等級。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提示。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提示。（圖為中央氣象署提供）

