新北大巨蛋最終選址何時定案？ 劉和然：明年市長卸任前公布

新北市長侯友宜今天宣布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地。外界關心最終選址何時定案？新北市副市長劉和然表示，後續將展開更細部的交通評估、財務試算、營運模式等規劃，以現在的節奏來看，不會在今年公布，希望明年市長卸任前公布。

針對新北大巨蛋規劃期程，劉和然在市政會議後受訪指出，交通、區位、周邊設施等還要做完整規劃，進行財務試算，評估未來的經營模式，接下來啟動都市計畫、都市設計、建築設計等程序，後續展開可行性評估招標作業等，理論上以現在的節奏來看，最終選址不會在今年公布，希望在明年市長卸任前定案。

針對各區議員都積極爭取大巨蛋落腳自己的選區，選址過程如何扛住各界壓力？劉和然表示，市府不會有私心要選在哪一個地方，過程中透過專家學者問卷調查，針對候選場址排序，專家組成多元，包含體育主播、旅行業、體育界人士、職棒團隊選手或公會等受邀參與，最後是樹林機五、淡海二期排序在前2名，大家共識度很高。

外界認為，新北大巨蛋對於有意參選下屆新北市長的劉和然有「交棒」意義。劉和然說，市政本來就是一棒接一棒延續下去，例如市長上任以來，把五股垃圾山、塭仔圳、大陳社區都更等多年問題解決，並延續前一任的政績，例如軌道建設，當然也有義務對未來提出願景和建設方向，大巨蛋就是很明顯的模式，未來體育局成立大巨蛋規劃小組以後，他會擔任可行性評估的召集人。

媒體詢問，另外4處未入選的地點是否有敗部復活機會？劉和然回應，會依據基地和區位特性，進行適合的空間規劃，但是就不屬於大巨蛋建設，例如大柑園地區將以產業需求為主。

