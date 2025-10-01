同島一命！台南曾遭丹娜絲重創 調度2高壓吸泥車馳援花蓮

南市水利局作業中的高壓吸泥車。（南市水利局提供）

受樺加沙颱風豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成下游光復鄉重災。台南市長黃偉哲調派2輛14噸高壓吸泥車與水利局工作團隊馳援花蓮災區，今日完成整備後出發前往花蓮，投入災後排水、側溝淤泥清除等工作，盼加速災區復原。

南市水利局長邱忠川表示，高壓吸泥車可迅速清理下水道與側溝淤泥，快速恢復市區排水功能。這次受市長之命，調度2輛14噸高壓吸泥車與隨行人員支援花蓮光復災區，所有人員均於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。相關機具和人員將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，投入支援災區復原任務。

黃偉哲表示，南市今年7月才遭受丹娜絲颱風重創，感謝各界的幫忙，南市深知災後環境復原重要性，此次支援行動不僅展現地方政府責任，更落實互助合作共度難關精神，大家同島一命，希望高壓吸泥車的加入，協助花蓮光復災區加速復原。

南市水利局高壓吸泥車與工作團隊，1日完成整備後出發挺進花蓮災區。（南市水利局提供）

