為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    同島一命！台南曾遭丹娜絲重創 調度2高壓吸泥車馳援花蓮

    2025/10/01 11:40 記者蔡文居／台南報導
    南市水利局作業中的高壓吸泥車。（南市水利局提供）

    南市水利局作業中的高壓吸泥車。（南市水利局提供）

    受樺加沙颱風豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成下游光復鄉重災。台南市長黃偉哲調派2輛14噸高壓吸泥車與水利局工作團隊馳援花蓮災區，今日完成整備後出發前往花蓮，投入災後排水、側溝淤泥清除等工作，盼加速災區復原。

    南市水利局長邱忠川表示，高壓吸泥車可迅速清理下水道與側溝淤泥，快速恢復市區排水功能。這次受市長之命，調度2輛14噸高壓吸泥車與隨行人員支援花蓮光復災區，所有人員均於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。相關機具和人員將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，投入支援災區復原任務。

    黃偉哲表示，南市今年7月才遭受丹娜絲颱風重創，感謝各界的幫忙，南市深知災後環境復原重要性，此次支援行動不僅展現地方政府責任，更落實互助合作共度難關精神，大家同島一命，希望高壓吸泥車的加入，協助花蓮光復災區加速復原。

    南市水利局高壓吸泥車與工作團隊，1日完成整備後出發挺進花蓮災區。（南市水利局提供）

    南市水利局高壓吸泥車與工作團隊，1日完成整備後出發挺進花蓮災區。（南市水利局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播