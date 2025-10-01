為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市四獸山下濕地生態 永春陂公園蜻蜓生態豐

    2025/10/01 11:43 記者何玉華／台北報導
    永春陂公園已記錄到52種蜻蜓，短腹幽蟌是溝壑、溪流的代表性蜓種。（圖由台北市公園處提供）

    永春陂公園已記錄到52種蜻蜓，短腹幽蟌是溝壑、溪流的代表性蜓種。（圖由台北市公園處提供）

    台北市推動環境復育，在四獸山腳下的永春陂濕地公園時常可見蜻蜓飛舞在水間草叢，台北市公園路燈管理處指出，永春陂濕地公園是北市少數兼具休閒、生態、教育、滯洪防災及歷史價值等多重功能的市民日常運動與休憩生活場域，園區豐富的生物資源，成為蜻蛉目昆蟲（蜻蜓與豆娘）活躍的棲息場所，也是自然觀察與環境教育的絕佳亮點。

    公園處處長藍舒凢表示，蜻蛉目昆蟲與水域息息相關，永春陂濕地公園規劃了生態維護區、緩衝區及一般遊憩區，營造多元棲地型態，成功吸引了不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍。目前園區已記錄到52種蜻蜓，佔全台已知物種的近3分之1，是台北市12處生態化公園中，蜻蜓資源最豐富的場域。春夏繁殖季時，公園可見彩裳蜻蜓、葦笛細蟌、廣腹蜻蜓、白痣珈蟌、短腹幽蟌等多樣物種翩翩飛舞，展現蓬勃的生態活力。

    藍舒凢說，蜻蛉目昆蟲大致可分為翅膀平展的壯壯蜻蜓，及雙翅攏立體態纖細的豆娘兩大類群。蜻蛉目昆蟲的生活都與水緊密相關，尤其是稚蟲（水蠆）階段，不是生活於水裡就是潮濕的環境中，直到成蟲時才會長出翅膀遨翔天際。

    永春陂公園已記錄到52種蜻蜓，白痣珈蟌的翅膀在陽光下呈現藍綠色光澤。（圖由台北市公園處提供）

    永春陂公園已記錄到52種蜻蜓，白痣珈蟌的翅膀在陽光下呈現藍綠色光澤。（圖由台北市公園處提供）

    彩裳蜻蜓。（圖由台北市公園處提供）

    彩裳蜻蜓。（圖由台北市公園處提供）

    廣腹蜻蜓。（圖由台北市公園處提供）

    廣腹蜻蜓。（圖由台北市公園處提供）

