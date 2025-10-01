為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    善用國軍系統！季連成指示中校接手各村 執行救災調度「節制」任務

    2025/10/01 11:45 記者王峻祺／花蓮報導
    善用國軍系統！季連成（中）指示7中校接手各村，執行救災調度「節制」任務。（記者王峻祺攝）

    善用國軍系統！季連成（中）指示7中校接手各村，執行救災調度「節制」任務。（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災逾一週，前進協調所總協調官今起由擁有救災專業的行政院政務委員、退役上將季連成輪任，他立刻善用國軍系統，進行3大救災機制調整，除擴增12個功能組別，另調整兵力，派駐中校至7個村執行調度「節制」任務，首度使用軍語，希望志工接受現場指揮官分配，補足救災工作上的不足。

    季連成說，輪任總協調官後，首要任務進行機制微調，將工作能量細緻化，讓救災腳步速度更明確，並將原來功能分組的7個組別，調整至12分組，中央各部會派出簡任級主管擔任組長，提高層級、位階，希望效率更好。

    他說，兵力也重新進行調派，以劃分責任區為原則，7個村各派駐中校指揮官，處理包括兵力、救災志工及機具調度等任務，並會有村長、縣府環保局等人協助工作，中央各部會也會派人跟著工作，救災過程如發現任何需求或困難，立即解決災區問題。

    季連成說，另外也整合所有會議，中央協調所每天8點半召開早上工作會報，檢討昨日、精進今日救災過程，10點召開記者會說明，下午4點半再次召開工作會報，提報今日工作進度與規劃隔日工作內容，下午6點則會帶一個工作組，參加花蓮縣政府災防會議，希望中央跟地方政府相互整合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播