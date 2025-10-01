善用國軍系統！季連成指示中校接手各村 執行救災調度「節制」任務

善用國軍系統！季連成（中）指示7中校接手各村，執行救災調度「節制」任務。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災逾一週，前進協調所總協調官今起由擁有救災專業的行政院政務委員、退役上將季連成輪任，他立刻善用國軍系統，進行3大救災機制調整，除擴增12個功能組別，另調整兵力，派駐中校至7個村執行調度「節制」任務，首度使用軍語，希望志工接受現場指揮官分配，補足救災工作上的不足。

季連成說，輪任總協調官後，首要任務進行機制微調，將工作能量細緻化，讓救災腳步速度更明確，並將原來功能分組的7個組別，調整至12分組，中央各部會派出簡任級主管擔任組長，提高層級、位階，希望效率更好。

他說，兵力也重新進行調派，以劃分責任區為原則，7個村各派駐中校指揮官，處理包括兵力、救災志工及機具調度等任務，並會有村長、縣府環保局等人協助工作，中央各部會也會派人跟著工作，救災過程如發現任何需求或困難，立即解決災區問題。

季連成說，另外也整合所有會議，中央協調所每天8點半召開早上工作會報，檢討昨日、精進今日救災過程，10點召開記者會說明，下午4點半再次召開工作會報，提報今日工作進度與規劃隔日工作內容，下午6點則會帶一個工作組，參加花蓮縣政府災防會議，希望中央跟地方政府相互整合。

