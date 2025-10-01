逼讓位老婦被年輕人一腳踹飛 律師坦言：這一腳代價不小

律師呂秋遠分析北捷踹人事件始末及背後可能衍生的法律問題，並提醒：「那一腳，很爽，不過，代價可能也不小就是了。」圖為北捷示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

台北捷運9月29日下午爆發優先席衝突，一名白髮老婦因不滿年輕乘客未讓座，持包包揮打對方，後續反遭一名長髮年輕人一腳踹開，影片曝光後在網路引發熱烈討論。律師呂秋遠分析事件始末及背後可能衍生的法律問題，並提醒：「那一腳，很爽，不過，代價可能也不小就是了。」

呂秋遠提到，目前網路上對於踹老父的男士支持聲浪居多，原因在於網路上流傳該老婦是在捷運上要求人家讓座的「慣犯」，且當時捷運上還有空位，為何執意要讓坐？加上老婦在事發後一句「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」，讓某些人認為，所以她原本以為對方是女生是因為女生比較好欺負。此外，也有人認為由於老婦先攻擊男士兩次，後續男士才踹人，算是正當防衛，且大快人心。

呂秋遠提到，對於這位男士來說，整件事最麻煩的是後續處理，希望男士當下有去驗傷，如果沒有，以影片裡女士的攻擊力道，未來要說服檢察官「他也有受傷」並同時主張傷害罪，恐怕會有難度。呂秋遠指出，一般來說驗傷要即時，一旦超過一定時間，就不容易被認為是當下發生的。

至於是否能主張「正當防衛」，呂秋遠認為從影片來看有點難度，原因在於這位男士先把包包交給隔壁友人，類似「已經等待對方再出手就要反制」的狀態，而且對方都只是拿包揮舞，雖然有碰到他，但其實不容易被認為是為了防衛自己而以「踹」的方式傷害對方，而兩人的體型、年紀等等都有差距，他也有很多種方式可以阻止對方攻擊，他應該有餘地可選擇較小的防衛方式，而不是直接一腿踹過去。

呂秋遠提到，未來民事賠償才是最麻煩的，先不說這一踹會不會對老婦造成傷害，假如老婦真的是網傳那種「貪小便宜的老害」，這時她會如何主張？當然是身上所有的病痛，乃至於以後的所有身體上的問題，都賴在此次事件上。那麼光是釐清傷害造成的影響，可能就得要糾纏這位男士很久很久，還得面臨高額的賠償、律師費、刑事責任。

呂秋遠最後表示：「這件事，可能讓許多人覺得『大快人心』、踹的真好。但是出門在外還是一切小心。那一腳很爽，不過，代價可能也不小就是了。」

