為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市公館圓環塞爆 林智群酸：同事都回基隆了 你還堵在基隆路

    2025/10/01 13:49 即時新聞／綜合報導
    律師林智群分享一則故事比喻公館一帶堵車情況，跟同事在市府轉運站分開後，同事搭車回基隆，但「你卻還堵在基隆路上」，PO文曝光後引發不少網友議論。（資料照）

    律師林智群分享一則故事比喻公館一帶堵車情況，跟同事在市府轉運站分開後，同事搭車回基隆，但「你卻還堵在基隆路上」，PO文曝光後引發不少網友議論。（資料照）

    台北市政府拆公館圓環改正交路口，昨日（上月30日）為完工後首個上班日發生羅斯福路南往北大回堵狀況。對此，律師林智群分享一則故事比喻公館一帶堵車情況，跟同事在市府轉運站分開後，同事搭車回基隆，但「你卻還堵在基隆路上」，PO文曝光後引發不少網友議論。

    林智群今日上午9時43分於臉書發文提及，「你跟同事在市政府轉運站分開，同事搭國光號已經回到基隆了，而你還堵在基隆路上」，不禁揶揄「基隆比永和更近台北市」。

    許多網友看到PO文紛紛留言，有人說「靠X到爆」、「市長說很順啊！」、「辛苦要經過公館的市民，也不知塞車要承受多久，跟遠處的基隆比，情何以堪」，有人揶揄「你們有因為塞車而死掉嗎？沒有嘛！」、「原來是要大家去住基隆，這梗埋好深」。

    據了解，今（10月1日）上午上班時間觀察，回堵方向已有改善。台北市副市長李四川在現場受訪指出，今日羅斯福路車流已經大約和圓環未拆前差不多；他也提到，福和橋下橋的公車左轉專用道塗銷開放一般車輛通行後，也紓解車流。

    相關新聞請見︰

    羅斯福路上班時段回堵 李四川稱今有改善：與拆圓環前差不多

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播