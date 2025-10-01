北市公館圓環塞爆 林智群酸：同事都回基隆了 你還堵在基隆路

律師林智群分享一則故事比喻公館一帶堵車情況，跟同事在市府轉運站分開後，同事搭車回基隆，但「你卻還堵在基隆路上」，PO文曝光後引發不少網友議論。（資料照）

台北市政府拆公館圓環改正交路口，昨日（上月30日）為完工後首個上班日發生羅斯福路南往北大回堵狀況。對此，律師林智群分享一則故事比喻公館一帶堵車情況，跟同事在市府轉運站分開後，同事搭車回基隆，但「你卻還堵在基隆路上」，PO文曝光後引發不少網友議論。

林智群今日上午9時43分於臉書發文提及，「你跟同事在市政府轉運站分開，同事搭國光號已經回到基隆了，而你還堵在基隆路上」，不禁揶揄「基隆比永和更近台北市」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文紛紛留言，有人說「靠X到爆」、「市長說很順啊！」、「辛苦要經過公館的市民，也不知塞車要承受多久，跟遠處的基隆比，情何以堪」，有人揶揄「你們有因為塞車而死掉嗎？沒有嘛！」、「原來是要大家去住基隆，這梗埋好深」。

據了解，今（10月1日）上午上班時間觀察，回堵方向已有改善。台北市副市長李四川在現場受訪指出，今日羅斯福路車流已經大約和圓環未拆前差不多；他也提到，福和橋下橋的公車左轉專用道塗銷開放一般車輛通行後，也紓解車流。

相關新聞請見︰

羅斯福路上班時段回堵 李四川稱今有改善：與拆圓環前差不多

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法