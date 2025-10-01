為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樂天！「鏟子超人」喊挖到一罈酒 屋主馬上問：要不要喝？

    2025/10/01 11:43 即時新聞／綜合報導
    原po的男友在清淤過程中挖出一罈高粱酒，仔細刮去瓶上淤泥，結果一旁的屋主還開玩笑問他：「要不要喝？」（annaxhuangx授權使用）

    花蓮馬太鞍堰塞湖造成光復鄉災情後，大量志工自發前往災區協助災民重建家園。日前發生有趣小插曲，一位「鏟子超人」清淤過程挖到一罈高粱酒，屋主則馬上問：「要不要喝？」笑翻全場。

    原po日前在Threads上貼出影片，可見她男友在清淤過程中挖出一罈高粱酒，仔細刮去瓶上淤泥，結果一旁的屋主還開玩笑問他：「要不要喝？」男友還回他：「可以嗎！」並繼續端詳手上酒瓶表示：「有餒！滿滿的！」

    原po文中也介紹，她和男友都是阿美族，真的也都這樣說話，「原住民的說話方式就是這麼的幽默」，她後續還問男友，如果真的打開了要喝嗎？男友則回答：「都打開了，還是要喝一點吧！」

    貼文下方，網友也紛紛留言笑稱：「出土文物」、「明明是救災 怎麼變成考古」、「喝過一杯大家就是兄弟姐妹了」；還有懂門道的網友表示：「長期在馬祖的我能確定 那罐是馬祖陳高」、「馬祖藍寶15年陳高，這瓶不錯」、「這罐我有媽祖陳高，賣的時候15年現在應該已經21年」。

    在 Threads 查看

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

