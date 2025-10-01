羅斯福路上班時段回堵 李四川稱今有改善：與拆圓環前差不多

福和橋下橋公車左轉專用道今改為開放一般車輛通行。（記者甘孟霖攝）

台北市政府拆公館圓環改正交路口，不過首日上班日發生羅斯福路南往北大回堵狀況。今（10月1日）上午上班時間觀察，回堵方向已有改善。台北市副市長李四川在現場受訪指出，今日羅斯福路車流已經大約和圓環未拆前差不多；他也提到，福和橋下橋的公車左轉專用道塗銷開放一般車輛通行後，也紓緩車流。

不過，李四川也指出，目前比較麻煩的是下班尖峰時間，基隆路東往西昨晚發生堵塞，今天會再開會來檢討精進。

今日上班時間現場觀察，永和往台北市方向，下福和橋時仍有許多車輛塞在橋上，且綠燈時車流往前疏導速度也不算快；李四川受訪指出，今日福和橋停等車輛大約在橋上一半處，大約要一兩個紅綠燈才能消化車流，不過也與圓環拆除前差不多。

羅斯福路車流方面，昨日一度回堵到景美，今日狀況有所改善，車流大約到興隆路；李四川解釋，昨日最大狀況在於羅斯福路四段123巷、119巷、113巷的三叉路口紅燈導致車流回堵，另還有羅斯福路右轉車輛與行人動線交織，車流因此回堵，今天已經透過改善號誌，將穿越基隆路的紅綠燈改為兩段式，錯開車流、行人。

交通局長謝銘鴻解釋，兩段式穿越讓人車分離後，今天車流紓解率就比較高，車流大約到萬盛街至興隆路之間，後續還是會持續針對交織點號誌優化。

李四川表示，經過號誌調整，今日羅斯福路車流已有紓解，與拆圓環前差不多。（記者甘孟霖攝）

公館圓環拆除後，今是第二個上班日。（記者甘孟霖攝）

