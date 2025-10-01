為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北大巨蛋二階選址出爐 議員鄭宇恩、陳偉杰看好淡海二期

    2025/10/01 10:57 記者羅國嘉／新北報導
    淡海二期土地被納入新北大巨蛋第二階段選址基地。圖為淡水巨蛋模擬示意圖。（圖由新北政府提供）

    淡海二期土地被納入新北大巨蛋第二階段選址基地。圖為淡水巨蛋模擬示意圖。（圖由新北政府提供）

    新北市長侯友宜今天公布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地，對此，議員鄭宇恩表示，交通便利與軌道建設是關鍵，否則恐淪為「塞車夢魘」，同時應強化運輸量能，並以「造鎮」思維同步規劃醫療、娛樂及生活設施，讓巨蛋成為帶動淡海整體發展的核心；議員陳偉杰則看好淡海二期的腹地、交通建設與觀光資源，認為最具帶動地方發展潛力。

    鄭宇恩表示，無論巨蛋最終落腳何處，交通便利都是首要條件，若缺乏大眾運輸，將造成嚴重塞車與龐大社會成本。她強調，淡海新市鎮與樹林機五南側雖具區段徵收條件，但尚未開闢完成，不論選哪裡，未來一定要搭配軌道建設，才能避免每次活動都需大量動員警力維持疏散。

    鄭宇恩也呼籲市府，既然淡海二期已進入第二階段評估，就應展現更大誠意，確保軌道能與巨蛋連結，同時強化運輸量能，厚植基層體育風氣，並以「造鎮」思維同步規劃醫療、娛樂及生活設施，讓巨蛋成為帶動淡海整體發展的核心，而非「塞車夢魘」或「蚊子館」。

    陳偉杰則表示，感謝專家學者及市府支持，讓淡海二期順利進入最後二選一階段。淡海二期擁有廣大腹地與交通潛力，包括淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌等建設，以及持續發展的生活機能，不僅能承接大型國際賽事與活動的條件，更能創造就業、帶動經濟，也促進產業鏈發展。

    陳偉杰認為，淡水與北海岸擁有新北獨特的觀光資源，從淡水老街、古蹟群到漁人碼頭，再到北海岸串聯，都是樹林機五無法比擬的優勢，對大巨蛋最終選址，他充滿信心，並期待市府經過綜合評估後，選定淡海二期，為淡海新市鎮注入發展契機。

