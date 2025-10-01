為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    等了9天縣府才來！Fata'an部落自救會青年悲嘆「好想回家」

    2025/10/01 10:44 記者花孟璟／花蓮報導
    部落民宅需要鏟子超人投入。（記者花孟璟攝）

    部落民宅需要鏟子超人投入。（記者花孟璟攝）

    今天是馬太鞍溪堰塞湖災後第10天，重災區Fata'an部落災後成立自救會，昨晚第9天晚上終於等到花蓮縣府派代表到部落舉辦災後應變說明會，但部落批評，因為來的官員層級太低，現場只得到「再研議」答覆，部落批「市區街道都乾淨了，部落仍然在吃土」！

    自救會發言人KULAS今天說，都10天了部落族人都仍無法回家，主要安置在馬太鞍教會，光復國小成為自救會各項行政統籌的中心，「前8天都是部落青年自己互相幫忙」！昨天第9天縣府才在光復國小設置諮詢櫃檯，昨晚第一次派人到部落說明，但是來的層級太低，只有花蓮縣政府原住民行政處的副處長、原民會的委員、社工督導等等，很多問題都給不了讓族人安心的回答，都只能「再帶回去研議」，都九天、十天還在研議？痛批縣府的動作可以慢到這樣？

    部落青年說，他們最想知道「什麼時候才能回家」，大家在光小已經連續工作5、6天以上，連自己家都無法清理，感嘆「光復街上的居民都已經可以坐在乾淨的家裡吃飯，重災區佛祖街房屋都還淹在半樓、一樓高的土裡」、「到底什麼時候能回家？」認為縣府應該接管收容所的工作，讓自救會的青年可以回家幫長輩。

    他也說，家裡面只有年邁老人家，中學街一帶已經陸續在清，但最嚴重的佛祖街還有許多房屋淹在土中，而因為部落無法直接分配志工，只能被動等待，直到這兩天才有鏟子超人陸續進來幫忙。

    中長期的部分，Fata'an部落自救會認為，目前在仍在紅色警戒，萬一下次又有災害警報，難道只能一次一次不斷地重複叫居民撤離、搬去旅館？他們希望如果政府規劃中繼屋，應「離災不離鄉」，讓居民可以一邊整理家園，可就近台糖的大農大富農場覓地興建。

    馬太鞍部落災區急需要機具投入。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍部落災區急需要機具投入。（記者花孟璟攝）

    部落居民等了9天才第一次有花蓮縣政府來開說明會，遭批已經馬後炮。（記者花孟璟翻攝）

    部落居民等了9天才第一次有花蓮縣政府來開說明會，遭批已經馬後炮。（記者花孟璟翻攝）

    光復車站直到今天仍有大量鏟子超人湧入，但是投入部落挖土的人力還需要增加。（記者花孟璟攝）

    光復車站直到今天仍有大量鏟子超人湧入，但是投入部落挖土的人力還需要增加。（記者花孟璟攝）

    光復車站直到今天仍有大量鏟子超人湧入，由於接駁車不夠用，很多人都自己靠手機地圖前進重災區馬太鞍部落挖土。（記者花孟璟攝）

    光復車站直到今天仍有大量鏟子超人湧入，由於接駁車不夠用，很多人都自己靠手機地圖前進重災區馬太鞍部落挖土。（記者花孟璟攝）

    圖 圖
    圖 圖
