台中市梨山幸福巴士 今起可從梨山直達市區

梨山幸福巴士10月起新增直達市區松竹車站班次，提升便利性。（市府提供）

台中市最高海拔的「梨山幸福巴士」即將一路開進市區；台中市政府交通局表示，自10月1日起新增梨山直達市區的專屬班次，為梨山居民帶來交通更大方便，讓有特定需求的居民，能從梨山直接搭車往返市區松竹車站，再無縫轉乘捷運、鐵路、公車或計程車，大幅減少長者及就醫轉診民眾下山時，常要多次轉乘的困擾與時間成本。

交通局長葉昭甫表示，台中市梨山第一次有大眾運輸直接往返市區，全長100公里梨山到市區路線，讓梨山居民在生活需求或就醫往返上，都能有專屬的幸福巴士。經實際行駛距離估計，一趟班次從梨山到松竹車站為93公里，加上20%路況和天候等因素的彈性里程18.6公里，每班次大約為一111.6公里，正常行駛時間為3小時10分。

交通局指出，梨山地區海拔平均2000公尺，距離台中市區約有100公里之遠，目前在地長者及就醫轉診民眾下山通往台中市區，需要多次轉乘市區公車相當不便，但今年10月起，梨山在地居民可以預約梨山幸福巴士，每週2班次，每班次2人以上發車只要2人以上預約，就可以發車直接往返台中市區，更可延駛至松竹車站鄰近醫療院所。

交通局補充，在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，不管是區域內移動或是直達市區，可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP，或是撥打預約專線04-25981266，梨山區域內移動持電子票證刷卡不收費，直達市區則因路程較遠需要部份負擔每人400元。

梨山幸福巴士10月起新增直達市區班次。（市府提供）

