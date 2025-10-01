為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市公館圓環改造 蔣萬安：至少需2週恢復正常車流

    2025/10/01 10:33 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安授旗全運會代表隊。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安授旗全運會代表隊。（記者何玉華攝）

    台北市公館圓環拆除改造為正交路口，昨天首個上班日周邊交通堵塞嚴重，台北市長蔣萬安今早（1日）表示，經過連夜討論跟調整，今天早上通勤時間的車流比昨天好；也提及根據過往經驗，大約需要2週的時間調整跟適應，才會讓車流恢復到施工前的情形。

    蔣萬安今天早上出席全運會授旗儀式，被問到昨天公館圓環的交通狀況時表示，昨天第1個上班日，上、下午分別觀察車流狀況，交通局及相關同仁從昨天晚上到今天上午，不斷討論、聆聽各方意見，也即刻調整及優化，今天上午上班時間，包括羅斯福路南往北、福和橋下橋後基隆路西往東2個主要方向車流觀察，經過號誌秒數調整、路型修正及車道調整，大致回到拆除前的狀況，比昨天好些。

    蔣萬安表示，根據過往經驗，台北市有重大路間工程改造，不管是專用道的鋪設、地下道的填平或圓環的拆除，大致都需要觀察一段時間，至少2週。以羅斯福路過去鋪設專用道情形，當時也是至少要2週不斷觀察分析、聆聽各方意見調整、優化號誌，以及用路人習慣路型，整個車流狀況才會回到工程施作前的情形。

    蔣萬安表示，這段期間對市民及用路人造成的不便請，大家多包涵，市府團隊會不斷的努力優化跟調整。

    台北市長蔣萬安授旗全運會代表會，由體育局長游竹萍（左）代表接受。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安授旗全運會代表會，由體育局長游竹萍（左）代表接受。（記者何玉華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播