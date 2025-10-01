北市公館圓環改造 蔣萬安：至少需2週恢復正常車流

台北市長蔣萬安授旗全運會代表隊。（記者何玉華攝）

台北市公館圓環拆除改造為正交路口，昨天首個上班日周邊交通堵塞嚴重，台北市長蔣萬安今早（1日）表示，經過連夜討論跟調整，今天早上通勤時間的車流比昨天好；也提及根據過往經驗，大約需要2週的時間調整跟適應，才會讓車流恢復到施工前的情形。

蔣萬安今天早上出席全運會授旗儀式，被問到昨天公館圓環的交通狀況時表示，昨天第1個上班日，上、下午分別觀察車流狀況，交通局及相關同仁從昨天晚上到今天上午，不斷討論、聆聽各方意見，也即刻調整及優化，今天上午上班時間，包括羅斯福路南往北、福和橋下橋後基隆路西往東2個主要方向車流觀察，經過號誌秒數調整、路型修正及車道調整，大致回到拆除前的狀況，比昨天好些。

蔣萬安表示，根據過往經驗，台北市有重大路間工程改造，不管是專用道的鋪設、地下道的填平或圓環的拆除，大致都需要觀察一段時間，至少2週。以羅斯福路過去鋪設專用道情形，當時也是至少要2週不斷觀察分析、聆聽各方意見調整、優化號誌，以及用路人習慣路型，整個車流狀況才會回到工程施作前的情形。

蔣萬安表示，這段期間對市民及用路人造成的不便請，大家多包涵，市府團隊會不斷的努力優化跟調整。

