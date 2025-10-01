為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    65歲以上老人搭車享5特權？ 台鐵：假訊息

    2025/10/01 10:24 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司澄清網傳假訊息。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司澄清網傳假訊息。（記者吳亮儀攝）

    網路瘋傳「台鐵10月新政策：65歲長者專享特權」，台鐵公司今天（1日）澄清，這是假訊息，並依序澄清五大錯誤的假訊息。

    台鐵公司說明，第一，有關車票票價部份，台鐵公司依據老人福利法，年滿65歲國民或持永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待的永久居留權人士，乘車時可使用敬老票。自今年6月23日調整票價後，台北到花蓮全票為583元、敬老票為292元。

    第二，有關優先候補服務。台鐵公司現有各級營運中列車並無雙層列車設計。旅客加入台鐵公司會員，且為黃金會員等級以上得享有一般車票對號座位媒合服務。

    台鐵提供會員於網路訂票系統開放訂票後，無法訂到所需班次，又無法經常上網查詢預訂時，可藉由會員服務系統，將剩餘可售座位進行媒合，不須到車站申請，所有符合資格會員都可使用，並無特別適用於65歲老人。

    第三，有關專屬綠色通道服務，年長及身心障礙人士購票可至車站服務台或無障礙窗口辦理，前述二處也有筆談設備，無法言語表達者可多加利用。輪椅及行動不便旅客購票乘車時，台鐵公司會啟動愛心通報，由車站人員協助引導上下車事宜，這是服務流程SOP，並無設立實體綠色通道。

    第四，有關托運行李敬老費率，旅客持對號列車紙本乘車票將行李（衣帽、鞋履等）托運，限制每件長度不得超過二公尺，體積不得超過一立方公尺或重量不得超過20公斤，以託運3件為限，總重量不得超過40公斤。

    持用對號列車優待票旅客，以託運2件為限，總重量不得超過20公斤，旅客行李或隨身物品以包裹託運時，按普通包裹運費率計算的運費都以五折核收，並無行李托運敬老費率。

    第五，有關列車AED心臟去顫器，台鐵公司列車中僅EMU3000型車內設有AED心臟去顫器，另所有車輛都沒有配置氧氣瓶。

