    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流第9天釀18死6失聯136傷 空勤直升機明裝設水位計監控

    2025/10/01 10:27 記者陸運鋒／新北報導
    中央災害應變中心今早舉行第24次工作會報，由副指揮官、農業部常務次長杜文珍主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今早舉行第24次工作會報，由副指揮官、農業部常務次長杜文珍主持。（記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流進入第9天，已釀18死、6失聯、139傷，中央災害應變中心今早舉行第24次工作會報，今堰塞湖天然壩體及水流無異狀，考量下游土砂淤積嚴重，因此維持紅色警戒，蓄水量為585萬噸持續減少，原來量體之6.4%，預計明日由空勤總隊直升機至湖區裝設水位計監控。

    今搜索重點為政旺砂石場、佛祖街336巷3號及佛祖街336巷22號，配合重機具往下游搜尋、馬鞍溪與花蓮溪交錯口及花蓮溪一線河床，進行分段執行區域搜索任務、執行海域搜尋及海岸搜尋。

    若想捐物資的朋友，災區目前需要延長線、水管、大型電風扇、家庭及個人清潔用品等，可聯繫花蓮糖廠中央倉庫的張先生0958-080-620，協助捐贈。災區內有物資需求的朋友，可以聯繫行政院東部聯合服務中心03-835-0080。

    馬太鞍溪河道處置部分，採取「三重保護」：內層土堤夯實、中層太空包、外層鼎塊防護，持續施作光復一號及光復二號堤防土堤，並針對河道持續浚深與培厚擋水堤。第一階段土堤工程全速進行中，受損2860公尺，累積完成800公尺。

    災區復原期間為避免熱衰竭或中暑情形，衛福部提醒，可穿著寬鬆透氣淺色衣服、適時補充水分（每小時至少200CC水分）、提高警覺（出現高體溫、脫水或痙攣需迅速就醫）。此外，總災情850件，共開設2處收容233人，市話待修復86戶，基地台待修復20座。

    災區目前所需物資。（記者陸運鋒翻攝）

    災區目前所需物資。（記者陸運鋒翻攝）

