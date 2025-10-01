為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南下營地方創生獲1610萬補助 武承恩公園大改造

    2025/10/01 10:16 記者楊金城／台南報導
    下營地方創生有兩項環境改善計畫，將打造武承恩公園的水域環境步道。（記者楊金城攝）

    台南市下營區公所攜手地方創生團隊提出「下營區地方創生計畫」，獲行政院地方創生會報審查通過補助總經費1610萬元，其中經濟部、文化部及內政部國土署共補助1250萬元，將推動「健康食農見學SDGs永續社區觀光基地」、「A贏文藝復興及文創加值」、「下營國小北側生態步道改善」及「武承恩公園西側湖畔步道改善」，展現產業、文化與環境的多元結合。

    兩項環境改善計畫，以下營市中心的武承恩公園為主題，打造文化生態綠廊，由區公所推動，營造友善休憩與生態水岸，今年開始推動武承恩公園內泮月池環水域第二期、第三期步道工程，國土署加上市府配合款約有1千萬工程款；泮月池在地人稱為「埔堀仔」，下營玄天上帝廟放養1300多隻的台灣本土烏龜「斑龜」，成為特色。

    下營區長李宗翰今天（1日）說，下營除了「五寶」白鵝、文旦、蠶桑、黑豆及台南16號越光米，近年更發展香草療癒與有機農業。「健康食農見學計畫」將以一畝田香草莊園為核心，推動食農教育、遊程體驗與特色商品，並結合校園合作，打造六級產業示範基地。

    「A贏文藝復興計畫」由透南風文化創意公司執行，串聯在地文學、工藝與宗教文化，將辦理小旅行、文藝嘉年華及文創品開發，重現「台灣工藝之父」顏水龍等藝術家的文化能量。

    下營地方創生有兩項環境改善計畫，將打造武承恩公園的水域環境步道。（記者楊金城攝）

