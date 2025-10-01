為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    慶國慶中捷舉辦「小綠綠捷伴遊台中」 13得獎作品公布捷運官網

    2025/10/01 10:17 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷兒童繪畫比賽優選作品。（中捷公司提供）

    中捷兒童繪畫比賽優選作品。（中捷公司提供）

    今年的國慶晚會，台中捷公司特別攜手華信航空，以「小綠綠捷伴遊台中」為主題，舉辦首屆兒童繪畫比賽，邀請小朋友透過畫筆描繪對台中景點的熱愛與想像，搭配「雙十國慶，晚會在台中」盛事發揮創意。比賽共吸引539件作品參與，最終評選出各組優選3名及佳作10名，得獎作品今（1日）正式公布於中捷官網與粉絲專頁。

    中捷公司表示，此次比賽分為幼兒組、國小中低年級組及國小中高年級組，吸引來自全台各地小朋友熱情參與。幼兒組畫紙設計融入中捷列車、吉祥物小綠綠與華信航空飛機，並以文心森林公園圓滿戶外劇場及國慶煙火為背景，呼應「晚會在台中、焰火在南投」的節慶意象；國小組則留白背景，鼓勵孩子自由揮灑心中最喜愛的台中風景與捷運元素，展現最純真的視角。

    評選過程分為初選及決選，決選由大專院校教授與美術專家組成評審團。由於競爭激烈，評審經過數小時的討論，終於評選出各組優選3名及佳作10名。優選得獎者將可獲華信航空機票，從畫紙上的旅行延伸至真實旅程，實地體驗台灣多樣風景。

    賽事評審指出，幼兒組優選作品線條純真，並使用鮮明色彩著色，讓捷運、圓滿劇場及華信航空飛機富有生命力及想像力；國小中低年級組優選作品展現構圖協調與合理性，有序的運用冷色及暖色調，將小綠綠化身為小導遊，帶著大家遊覽歌劇院、路思義教堂、科博館植物園、東勢林場及彩虹眷村等台中知名景點；國小中高年級組優選作者特別將中捷列車畫出速度感，加上人物喜感與互動性，呈現寫實又細緻的畫風，整體畫作讓中捷看起來很幸福。

    中捷兒童繪畫比賽幼兒組優選作品。（中捷公司提供）

    中捷兒童繪畫比賽幼兒組優選作品。（中捷公司提供）

