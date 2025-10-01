竹北眾神祈福文化祭 國慶連假登場

新竹縣竹北市最快10月將成為全國最大縣轄市，竹北市公所籌劃的「竹北超越竹北眾神祈福文化祭」，將於10月10日國慶連假一連3天登場。（圖由竹北市公所提供）

新竹縣竹北市最快10月將成為全國最大縣轄市，竹北市公所籌劃的「竹北超越竹北眾神祈福文化祭」，將於10月10日國慶連假一連3天登場，預計吸引上萬香燈腳齊聚。市公所今天公布交通疏導、盥洗設施、環境維護與文化演出，盼為信眾帶來安心與舒心的城市行腳體驗。

市長鄭朝方表示，此次文化祭，恭迎在地天后宮媽祖及竹北眾宮廟神尊遶境，並熱烈恭迎白沙屯拱天宮媽祖、車城福安宮土地公遠道而來贊境竹北。行腳路線多位於市區，香燈腳無須擔心「被海放」。補給方面，除了主壇市集外，沿路皆有熱心市民自發設置，超過上百點提供茶水與點心。提醒大家垃圾不落地，市公所清潔隊將隨隊協助垃圾清運，並在主壇、市公所、天后宮及遠百設置集中回收站，維護環境。

請繼續往下閱讀...

盥洗部分，市公所秉持媽祖慈悲精神，讓完善資源優先支援花蓮災區，因此節約規劃15間淋浴間提供必要者使用，分別設於中斗崙里集會所10間、市公所5間。

在公共運輸方面，信眾可選擇高鐵、台鐵、公車抵達竹北，再透過UBike、60及61號市民公車或快捷7號，往返主壇（設於縣政六路）與天后宮。從台鐵竹北站後站步行至市公所僅需約10分鐘，前站走至天后宮也只要5分鐘，交通相當便利。

一連3天於主壇安排文化表演，10日晚間由各大民俗藝陣齊聚匯演；11日則從晚間6點起，安排電音三太子搭配水晶球、大鐵環、立體環與禮帽秀及即將成真火舞團等現代表演藝術，並邀請歌手賴銘偉與黃文星輪番開唱；壓軸於12日登場的明華園戲劇總團，將由國寶級團長孫翠鳳領軍演出大戲《何仙姑上蓬萊》。市公所邀請市民與信眾以虔誠心意共同迎接這場平安與祝福的盛典。

「竹北超越竹北眾神祈福文化祭」香燈腳夜間休憩處。（圖由竹北市公所提供）

「竹北超越竹北眾神祈福文化祭」交通資訊。（圖由竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法