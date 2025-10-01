為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹知名親子景點未領動物展演許可遭裁罰 被追繳70萬罰鍰

    2025/10/01 10:21 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹知名親子景點未領動物展演許可遭裁罰，經移送執行繳清70萬元罰鍰（新竹分署提供）

    新竹知名親子景點未領動物展演許可遭裁罰，經移送執行繳清70萬元罰鍰（新竹分署提供）

    新竹市一處知名親子景點，未依法申請動物展演許可即進行展演營業，經新竹市政府裁處罰鍰，惟業者逾期未繳，案件遂移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署7月間派員前往現場執行，業者隨即清繳70萬元罰鍰，全案順利結案。

    新竹市政府去年間場勘時發現，該親子景點雖收取門票營業，並設有獨立展演區供民眾與動物互動（包括餵食牧草及觸摸），但業者並未取得動物展演許可，仍持續進行展演活動，違反《動物保護法》第26條第1項第1款規定。

    市府於112年至113年間已裁罰4次，並再次依法處以罰鍰。惟該業者於裁罰確定後，仍未依限繳納罰鍰，新竹市政府遂依規定，將案件移送新竹分署辦理強制執行。

    新竹分署7月派員前往現場執行，經說明法律責任及後續執行措施，業者便清繳所有欠款。

    動物保護法規定，任何人不得以動物進行展演。但申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可之展演動物類型、條件、方式或場所者，不在此限。違反者處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

    新竹分署呼籲，民眾或業者應依法申請相關許可後方可從事展演活動，並於裁罰確定後按時繳納，以免遭移送強制執行而影響信用與商譽。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播