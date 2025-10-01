新竹知名親子景點未領動物展演許可遭裁罰 被追繳70萬罰鍰

新竹知名親子景點未領動物展演許可遭裁罰，經移送執行繳清70萬元罰鍰（新竹分署提供）

新竹市一處知名親子景點，未依法申請動物展演許可即進行展演營業，經新竹市政府裁處罰鍰，惟業者逾期未繳，案件遂移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署7月間派員前往現場執行，業者隨即清繳70萬元罰鍰，全案順利結案。

新竹市政府去年間場勘時發現，該親子景點雖收取門票營業，並設有獨立展演區供民眾與動物互動（包括餵食牧草及觸摸），但業者並未取得動物展演許可，仍持續進行展演活動，違反《動物保護法》第26條第1項第1款規定。

請繼續往下閱讀...

市府於112年至113年間已裁罰4次，並再次依法處以罰鍰。惟該業者於裁罰確定後，仍未依限繳納罰鍰，新竹市政府遂依規定，將案件移送新竹分署辦理強制執行。

新竹分署7月派員前往現場執行，經說明法律責任及後續執行措施，業者便清繳所有欠款。

動物保護法規定，任何人不得以動物進行展演。但申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可之展演動物類型、條件、方式或場所者，不在此限。違反者處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

新竹分署呼籲，民眾或業者應依法申請相關許可後方可從事展演活動，並於裁罰確定後按時繳納，以免遭移送強制執行而影響信用與商譽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法