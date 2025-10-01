小黃公車＋順安專案 台南交通事故傷亡雙降

「小黃公車」補足偏鄉接駁需求。（圖由台南市府提供）

南市9月份道路交通安全會報指出，今年7至9月A1類死亡事故（車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡）較去年同期減少21人、下降42%，顯示交通安全防制作為逐漸見效。

交通局長王銘德表示，市府今年以來針對死亡事故逐案勘查，短期可改善的工程設施即刻優化，並持續檢討事故熱點路段。除道路工程外，市府也透過公共運輸降低風險，其中「小黃公車」有效補足偏鄉接駁需求，減少高齡者與學生因自駕或騎乘機車導致的事故。

請繼續往下閱讀...

市府配合交通安全月，結合教育局於各級新生訓練期間加強宣導，特別針對18至24歲高風險機車族群推廣防禦駕駛觀念；並透過社區與宮廟系統推廣「車輛慢看停 行人安全行」，深化全民交通安全文化。

此外，警察局自5月起推動「順安專案」，針對事故熱時熱點規劃勤務，加強巡查與同步路檢；9月起再推「順安2.0」，納入未依規定迴車等新違規態樣，取消定點與時段限制，並彈性調度警力提升見警率，全面強化執法力道。

交通局統計，自3月起交通事故受傷人數逐步下降，1至7月減少758人、降幅2.2%。雖然9月交通安全月已結束，但市府將延續其精神，持續以「工程、教育、執法（3E）」策略滾動檢討，全面提升道路安全。

市長黃偉哲表示，交通安全需要長期累積與全民參與，市府團隊除了滾動檢討各項防制措施，也會持續聆聽在地聲音，針對市民朋友反映的危險路段與校園周邊環境優先改善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法