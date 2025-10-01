為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷阿嬤逼讓座揮包被踹飛 許常德：與年紀無關、一碼歸一碼

    2025/10/01 11:12 即時新聞／綜合報導
    資深音樂人許常德認為，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，而這個時候要談敬老尊賢是另一回事」。示意圖。（資料照）

    資深音樂人許常德認為，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，而這個時候要談敬老尊賢是另一回事」。示意圖。（資料照）

    一名白髮老婦近期搭乘台北捷運逼年輕人讓座，甚至揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，事發過程影像在社群平台瘋狂轉傳。對此資深音樂人許常德認為，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，而這個時候要談敬老尊賢是另一回事。」

    許常德今日發文提及，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，沒有防止的可能，每個年紀都有誇張的人，不用一視同仁，一碼歸一碼，這個時候要談敬老尊賢是另一回事」。

    許常德補充，「如果有個人給你衣服突然燃打火機，沒打著，再打⋯⋯打到你抓狂。就是這樣，沒讓你冷靜思考的機會，因為這個過程一直在忍。這才是真正恐怖的畫面，這樣的人不會只做一次這樣的事」、「其實大家不是支持這樣的反擊，是這樣的挑釁，對任何人都會被激怒。」

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「老婆婆以為對方是女性才那麼囂張」、「還烙下一句『我不知道他是男的』......光是專挑女性下手就其心可議」、「踢到鐵板了」、「敬老尊賢前提之下是她有賢？」、「優先座和博愛座，漢字不同，語意相同。提議更改和支持更改的人，真是中華醬腦。直接廢除；愛心禮讓，是個人的自由意志和客觀對應的表現，才是真愛」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播