北捷阿嬤逼讓座揮包被踹飛 許常德：與年紀無關、一碼歸一碼

資深音樂人許常德認為，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，而這個時候要談敬老尊賢是另一回事」。示意圖。（資料照）

一名白髮老婦近期搭乘台北捷運逼年輕人讓座，甚至揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，事發過程影像在社群平台瘋狂轉傳。對此資深音樂人許常德認為，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，而這個時候要談敬老尊賢是另一回事。」

許常德今日發文提及，「這樣的行為已跟她的年紀無關，是她會到處點火，這樣的事是遲早要發生的，沒有防止的可能，每個年紀都有誇張的人，不用一視同仁，一碼歸一碼，這個時候要談敬老尊賢是另一回事」。

請繼續往下閱讀...

許常德補充，「如果有個人給你衣服突然燃打火機，沒打著，再打⋯⋯打到你抓狂。就是這樣，沒讓你冷靜思考的機會，因為這個過程一直在忍。這才是真正恐怖的畫面，這樣的人不會只做一次這樣的事」、「其實大家不是支持這樣的反擊，是這樣的挑釁，對任何人都會被激怒。」

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「老婆婆以為對方是女性才那麼囂張」、「還烙下一句『我不知道他是男的』......光是專挑女性下手就其心可議」、「踢到鐵板了」、「敬老尊賢前提之下是她有賢？」、「優先座和博愛座，漢字不同，語意相同。提議更改和支持更改的人，真是中華醬腦。直接廢除；愛心禮讓，是個人的自由意志和客觀對應的表現，才是真愛」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法