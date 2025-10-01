為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    玉山後四峰傳迷途獲救 玉管處：善用山徑反光標、離線地圖

    2025/10/01 10:08 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區「玉山後四峰」沿途山徑設置反光路標，山友可沿著牌面編號行進，玉管處也呼籲要學會手機離線地圖，避免迷途。（圖由玉管處提供）

    玉山園區「玉山後四峰」沿途山徑設置反光路標，山友可沿著牌面編號行進，玉管處也呼籲要學會手機離線地圖，避免迷途。（圖由玉管處提供）

    玉山園區「玉山後四峰」日前發生迷途山難，有3名山友回程時，其中1人先去取水，導致其餘2人迷途，經玉山國家公園管理處人員前往協助，才順利回到圓峰山屋，玉管處表示，玉山後四峰已在路線上設置了山徑反光路標，每百公尺就1支，以利山友在回程天色昏暗時可清楚辨識，並呼籲要熟悉手機離線地圖操作，以免迷途發生。

    玉管處指出，「玉山後四峰」為鹿山、東小南山、玉山南峰，以及南玉山，一般從圓峰山屋出發，前3座山頭會排在同一天登山行程，南玉山則是另排一天攀登。

    玉管處說，其中鹿山因距離遠，且出發後至山頂需下切800公尺，之後回程則是一路上坡，對山友體能是一大挑戰，為此才在後四峰路徑設置反光標牌，讓山友可以沿著牌面上的編號行進，避免迷途。

    惟此次2名山友因對山徑不熟悉，有經驗的同伴又前往取水，加上回程太過勞累、路線判斷失準，加上不會使用離線地圖以致迷路，呼籲山友登山務必結伴、勿脫隊，學會手機離線地圖，善用反光標，並要做好體能、通訊準備與飲水，以維護登山安全。

