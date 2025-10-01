職場性騷擾被害人心理諮商費用 桃市勞動局補助最高6次費用

桃園市政府勞動局補助職場性騷擾被害人心理諮商費用。（桃園市政府提供）

桃園市政府勞動局提供職場性騷擾被害人心理諮商費用補助，每案最高補助6次費用，盼給予職場性騷擾被害人充分協助；另，勞動局已與謐時光心理諮商所合作，被害人可由勞動局轉介到該諮商所接受諮商服務，前6次諮商服務，不須自行負擔費用。

「性別平等工作法」有關性騷擾防治的修正規定，去年3月8日起實施後，要求雇主獲悉受僱者或求職者遭受性騷擾，應提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源等其他必要的服務，而地方主管機關則應整合相關資源，提供或轉介被害人運用；勞動局已於去年開始，補助雇主協助遭受職場性騷擾的申訴人尋求心理諮商服務。

被害人接受心理諮商已開放申請補助，勞動局表示，坊間心理諮商所收費不一，被害人獲補助後，可能仍須負擔不少差額而影響意願，勞動局已與謐時光心理諮商所合作，被害人經勞動局轉介到該諮商所接受諮商服務，前6次諮商服務，不須自行負擔費用。

職場性騷擾被害人若自行接受經國家考試及格，並依心理師法領有臨床心理師證書或諮商心理師證書者執行的心理諮商服務，也可向勞動局申請每案最高6次的費用補助，勞動局表示，被害人接受心理諮商時間，單次需40分鐘以上，每次補助上限為2000元，相關規定可洽詢勞動局官網。

