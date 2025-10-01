為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北樹保會聚焦土城珍貴樹木與植樹計畫 籲共守綠色資源

    2025/10/01 10:09 記者羅國嘉／新北報導
    新北市農業局與北台7縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，整合各界響應全球環保議題及減碳趨勢。（景觀處提供）

    新北市農業局與北台7縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，整合各界響應全球環保議題及減碳趨勢。（景觀處提供）

    新北市政府樹木保護委員會第5屆第3次大會於9月30日召開，會中審議土城司法園區5株珍貴樹木移植計畫，決議僅先同意進行第一次斷根作業，並將視執行情形再提交下次大會審查，以確保配套措施周全，維護樹木生態價值；另會上也報告植樹計畫執行進度與成果、「新北市危木處理流程」及「新北市樹木移除申請流程」強化與明確樹木處理程序。

    綠美化環境景觀處長林俊德指出，為響應全球環保議題及減碳趨勢，新北市與北台7縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，由林業試驗所及林保署提供植樹專業諮詢及樹苗資源，透過號召民眾、企業及團體共同為這片土地種下一棵樹，推廣環境保育及永續理念，同時也符合聯合國SDGs永續發展目標，截至目前已種植約37萬株樹苗，與超過30個企業合作及2800人響應。

    此外，會中也說明「新北市危木處理流程」及「新北市樹木移除申請流程」，以建立更嚴謹與明確的作業規範，未來將能協助私人土地所有權人依程序執行，保障公共安全與樹木資源。

    林俊德表示，市府透過樹保大會結合各領域委員專業，嚴格把關珍貴樹木計畫，並持續強化樹保政策，期盼與市民攜手守護城市綠色資源，共同推動永續環境。

    土城司法園區開發工程5株珍貴樹木移植計畫，僅先同意進行第一次斷養根作業。（景觀處提供）

    土城司法園區開發工程5株珍貴樹木移植計畫，僅先同意進行第一次斷養根作業。（景觀處提供）

    每屆樹保大會結合各領域委員專長，討論樹木保護政策並嚴格把關珍貴樹木相關審議計畫。（景觀處提供）

    每屆樹保大會結合各領域委員專長，討論樹木保護政策並嚴格把關珍貴樹木相關審議計畫。（景觀處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播