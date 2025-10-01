新北樹保會聚焦土城珍貴樹木與植樹計畫 籲共守綠色資源

新北市農業局與北台7縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，整合各界響應全球環保議題及減碳趨勢。（景觀處提供）

新北市政府樹木保護委員會第5屆第3次大會於9月30日召開，會中審議土城司法園區5株珍貴樹木移植計畫，決議僅先同意進行第一次斷根作業，並將視執行情形再提交下次大會審查，以確保配套措施周全，維護樹木生態價值；另會上也報告植樹計畫執行進度與成果、「新北市危木處理流程」及「新北市樹木移除申請流程」強化與明確樹木處理程序。

綠美化環境景觀處長林俊德指出，為響應全球環保議題及減碳趨勢，新北市與北台7縣市攜手推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，由林業試驗所及林保署提供植樹專業諮詢及樹苗資源，透過號召民眾、企業及團體共同為這片土地種下一棵樹，推廣環境保育及永續理念，同時也符合聯合國SDGs永續發展目標，截至目前已種植約37萬株樹苗，與超過30個企業合作及2800人響應。

此外，會中也說明「新北市危木處理流程」及「新北市樹木移除申請流程」，以建立更嚴謹與明確的作業規範，未來將能協助私人土地所有權人依程序執行，保障公共安全與樹木資源。

林俊德表示，市府透過樹保大會結合各領域委員專業，嚴格把關珍貴樹木計畫，並持續強化樹保政策，期盼與市民攜手守護城市綠色資源，共同推動永續環境。

土城司法園區開發工程5株珍貴樹木移植計畫，僅先同意進行第一次斷養根作業。（景觀處提供）

每屆樹保大會結合各領域委員專長，討論樹木保護政策並嚴格把關珍貴樹木相關審議計畫。（景觀處提供）

