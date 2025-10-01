為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    照興、姑爺社區農村再生計畫通過 南市累計達108處

    2025/10/01 10:06 記者王涵平／台南報導
    農村再生審查小組現勘楠西區照興社區永興吊橋景點。（南市農業局提供）

    楠西區照興社區、新營區姑爺社區農村再生計畫獲通過，南市農業局表示，南市農再社區累計達108處，未來將持續輔導通過的社區依計畫願景實際執行。

    農業局指出，楠西區照興社區主要產業多以種植果樹、養蜂為主，主要作物為芒果、芭樂等水果。社區青年眾多，如昇鋒蜂場蔡勝峰、農芒楊沁涓、窯窯woody林中成等人，留在社區就業生活，為社區帶來希望。社區內還有一座雄偉壯觀的萬佛寺及永興吊橋，不僅是居民休憩活動的公共場地，也是知名觀光景點。照興社區與社區內的業者、農民、民宿業者相互合作，連結社區資源景點，發展出以社區食農教育與體驗DIY的體驗遊程，社區希望透過農村再生計畫實現「打造影響世界的食農教育社區」的發展願景。

    新營區姑爺里相傳是鄭成功的妹婿故居，人稱「楊姑爺」因而得名，社區產業以種植青割玉米與貴黍等作物為主，作為畜牧產業及社區獨特工藝-貴黍帚使用，姑爺社區具貴黍種植、採收、曝曬、製作貴黍帚、銷售等完整的一條龍產業優勢，為保存獨特傳統工藝，社區推出迷你掃帚作為社區特色小物，兼具攜帶方便與驅吉避凶的寓意，社區希望透過農村再生計畫傳承社區文化及傳統工藝，活絡社區居民，並希望遊子與旅人都能再次回到姑爺，實現「造一條姑爺回娘家的路」的發展願景。

    農村再生審查小組現勘新營區姑爺社區糖鐵卸蔗台。（南市農業局提供）

