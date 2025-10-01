台灣唯一！苗栗青農張家齊FormoCha入選2025全球最佳20茶葉品牌

苗栗頭份青農張家齊，以創新精湛製茶工藝，將台灣紅茶、東方美人茶推上國際舞台，多次於國際大賽獲獎。（記者彭健禮攝）

苗栗頭份青農張家齊，以創新精湛製茶工藝，將台灣紅茶、東方美人茶推上國際舞台，陸續獲英國Great Taste Awards三星大獎、日本世界綠茶評比會的最高金賞獎。他自創品牌FormoCha（福爾摩茶）除獲長榮航空青睞，為商務艙指定用茶，近期再獲全球風味百科地圖TasteAtlas評選為2025全球最佳20茶葉品牌，讓台灣茶韻持續傳揚。

TasteAtlas全球風味百科地圖，超過100萬追蹤者，針對世界上萬種美食飲品做多方研究與記錄，並提供給人們旅行探索飲食並欣賞當地最好的美食建議。評選標準為綜合全球指標茶葉競賽，專業評審的評價與評論家及廣大消費者的意見為評選依據。張家齊的FormoCha被推薦為2025全球最佳20茶葉品牌，為台灣唯一一家上榜。

請繼續往下閱讀...

因評選作業都是默默進行，張家齊說，他收到TasteAtlas訊息通知當下人在日本靜岡參加世界茶評比會，一度以為是國際詐騙，經官網確認，又驚又喜。另，此次的日本世界茶評比會，他新研發作品「夢幻果香-香檳茶」也入圍金獎，預計下個月揭曉。

張家齊來自製茶世家，從小與茶為伍，尤其偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，更驚嘆此種重發酵的茶，透過製茶師的功力，可呈現變化無窮的風味。他2013年起一頭栽入鑽研，秉持著職人、科學家的精神，加以傳承、創新，期許讓人們透過一杯茶，品嚐到來自台灣的豐富韻味。

自創品牌FormoCha（福爾摩茶）獲長榮航空青睞，為商務艙指定用茶。（記者彭健禮攝）

張家齊製作的茶品，多次於國際大賽獲獎。（記者彭健禮攝）

張家齊期許讓人們透過一杯茶，品嚐到來自台灣的豐富韻味。（記者彭健禮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法