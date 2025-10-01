公館圓環拆除第2天！福和橋塞爆機車族超崩潰

公館圓環拆除第2天，福和橋往公館方向依舊塞爆，讓大批機車族崩潰。（本報合成，@_n1w.2/Threads授權提供）

公館圓環改建為「正交路型」9月29日上路，昨（9月30日）為連假後第一個上班日，台北市長蔣萬安到場視察時宣稱「車流順暢」，但實際上周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族抱怨。今（10月1日）情況雖略有改善，但福和橋往公館方向依舊回堵至橋上，讓民眾直呼難以忍受。

一名機車騎士稍早在「Threads」發文直擊，表示早上9點的福和橋真的有夠塞，影片顯示大量機車族擠在橋上動彈不得，還有家長載著小朋友，眾人一起在烈陽下曝曬，反觀旁邊的自行車卻一路暢行，兩者形成鮮明對比。

請繼續往下閱讀...

不少網友也紛紛在社群吐槽，既然每天都要卡在福和橋，乾脆「設個大螢幕播放晨間新聞、星座運勢算了」並質疑從福和橋上橋到公館圓環，雖有警察與交警揮手指揮，但「正交路口比圓環還亂」。

另有民眾進一步指出，昨天羅斯福路塞爆1小時，今天雖然公館圓環不若首日崩潰，但車流被迫分散，其他道路也因此拖慢5至10分鐘，讓人不得不更早出門，無形中增加大家的時間成本。況且昨天還發生車禍，表示這不是一個好的道路設計，「昨天那些立委都沒吭一聲，他們可能會過幾天，等民眾自己都變通、委屈完了，然後再拍影片說『好順喔，苗博雅出來面對！』」

甚至有人擔憂機車族才是最大受害者，表示大太陽底下塞車超痛苦，下雨天或寒流來臨的早晨會更糟，同時還得在車陣中吸入大量廢氣「蔣不聽，台北人的最愛，會連任成功的」，更痛批「國民黨立委跟泛藍選民根本不在乎，還嘲笑他們『只是在等紅燈』，白營號稱『交通專業』的打手網紅Cheap，這幾天也跟著一起消失」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法