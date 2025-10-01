為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    待過中研院都知道她！曾拿蛋糕丟人 北捷遭踹飛白髮婦7大黑歷史曝

    2025/10/01 10:02 即時新聞／綜合報導
    婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

    台北捷運29日下午再度爆發優先席（原稱博愛座）爭議，1名白髮婦因不滿年輕乘客未讓座，持包包揮打對方，卻反遭男子一腳踹飛，影片曝光後在網路引發熱烈討論，網質疑當時車廂內有多個空位，為何執意要男子讓優先席，更有網友出來指認，該名白髮婦是中研院有名的「會議蟑螂」。

    北捷男子踹飛白髮婦影片持續延燒，許多網友紛紛跳出來指認這名白髮婦黑歷史，稱待過中研院都知道她，私下有「白髮魔女」、「會議蟑螂」的稱呼，甚至PTT中研院板還有鄉民發文求助「治不了『白髮魔女』嗎？」，網列舉她經常出沒中研院研討會，在研討會上鬧事，列出其一連串事蹟包含：

    1、講不聽，時常忽視會場安排領取只給與會學者的論文集。

    2、每一次都毫無節制地拿取休息時間的茶點。

    3、偶爾糾纏學人問怪小問題。

    4、經常和維持秩序的助理發生衝突。

    5、曾經辱罵助理是爛人、賤人。

    6、最少兩次揚言要告維護秩序的會議助理。

    7、曾經事後肉搜助理信箱，只為了寄信羞辱人，並宣稱當下被錄影存證很好，因為這是人生的紀錄。

    網友狠酸恭喜她獲得人生紀錄，而且觀看率頗高；也有網友補充，她很喜歡進來參加活動，然後糾纏講者，問一堆怪問題，或者是狂拿點心，還因為拿太多點心被工讀生罵，竟拿蛋糕丟工讀生。

    打人逼讓座被踹飛！台大副教授曝北捷阿嬤竟是中研院「達人」

