救災女志工超猛「1次搬4箱」！ 網揭身分竟是金牌國手

有網友近日發文分享，表示目擊1名超猛女志工非常會搬運物資，1次扛起4箱物資、累計下來至少幫忙搬了6台車以上的貨量，引發網友熱議。後續這名女志工的身分也曝光，原來是多次代表台灣出國比賽的金牌國手方慧玲。（圖擷自threads）

花蓮光復鄉上週因堰塞湖潰流遭受重創，大批「鏟子超人」志工從全台各地湧入光復鄉協助救災，有網友近日發文分享，表示目擊1名超猛女志工非常會搬運物資，1次扛起4箱物資、累計下來至少幫忙搬了6台車以上的貨量，引發網友熱議，之後這名女志工的身分也曝光，原來是多次代表台灣出國比賽的金牌國手方慧玲。

有網友近日分享前往災區救災的影片，內容拍下1名女志工不斷協助搬運物資的畫面，網友直言「我這幾天被她給吸引了，1個女人，從早搬到晚，然後這幾天她來我就蠻聚焦她，因為真的很難不被吸引」，「昨天她跟她老公和仲哥3個人，我真的忘了他們最少搬了6台車以上的貨量，真是1個狠角色」。

在發文底下網友紛紛表示「這個看起來就是有在健身的感覺，她應該是把搬物資當健身吧」、「真的不要小看女生的韌性！」、「搬紙箱像切豆腐」，不過也有網友稱「這個搬法會受傷……誰跟他提醒一下吧」。但有其他網友則指出「她是拿過金牌的健力國手」、「人家是健力國手，論專業姿勢可能贏過再場99%的人～不能以一張照片就會下結論啦」。

方慧玲也在該文底下留言「感謝版主把我認真的模樣錄製下來，對我來說是個非常有紀念意義」，她也強調「當時下腰拿的是泡麵，也謝謝留言的朋友們關心我的腰，我已重訓很多年 自身會更注意保護自己」。

後續她也在IG限動發文表示「焦點不在我，而在災區的需要，希望透過報導，能提醒更多人一起幫助受災的朋友」、「我只是盡一份心力，把物資搬到需要的地方。真正需要被看見的，是災區的需求，以及等待幫助的家人。希望大家能繼續關心、支持災區，讓愛和溫暖持續送進每一個需要的角落」。

方慧玲也在IG限動發文表示「焦點不在我，而在災區的需要，希望透過報導，能提醒更多人一起幫助受災的朋友」。（圖擷自IG）

