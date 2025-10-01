為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鏟子超人」爆發燒喉嚨痛、橫紋肌溶解 林靜儀籲5點注意事項

    2025/10/01 10:09 即時新聞／綜合報導
    一名「鏟子超人」從花蓮鏟土回家後出現發燒、喉嚨痛等身體不適情況，上網發文好奇詢問他人是否有類似狀況，PO文曝光引發大量網友留言與討論。（資料照）

    由於花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉災情慘重，全台許多民眾自主攜帶鏟子等工具赴災區協助。不過，一名「鏟子超人」從花蓮鏟土回家後出現發燒、喉嚨痛等身體不適情況，轉而上網發文好奇詢問他人是否有類似狀況，PO文曝光引發大量網友留言與討論。

    一名網友於Threads發文好奇詢問，是否「有人去完花蓮回來發燒的嗎？還有喉嚨痛」。有網友看到PO文後相繼留言表達不同看法，其中一名網友說「身邊有人回來橫紋肌溶解，目前在加護病房急救，才82年次！挖土並不是一件容易的事，加上周遭環境、飲食、自身體力或疾病、是否有足夠休息等等，都要列入考量，請大家要量力而為！」

    還有其他網友留言，有人說「我是狂拉肚子，補充益生菌+電解水才好點」、「當天回來開始眼睛痛」、「發燒感冒，整個人軟趴趴的」、「目前回來第二天全身還是很痛也會莫名頭痛 睡了好久還是特別累，鬧鐘也像耳聾一樣都沒醒沒聽見。救災挖土這件事真的不容易，大家都沒日沒夜的搶救家園真的辛苦了！」

    還有網友理性建議，「發燒有時候是太累免疫力下降，要多休息」、「醫療志工路過～大家東西要用漂白水消毒哦！而且土有細菌，我們醫療組才會趕快幫大家沖洗哦～貼心提醒自主檢查３天，有任何不舒服的人立即就醫哦，然後去哪裡要跟醫生說」、「這個是體力透支造成瞬間新陳代謝、大量流汗，做重力工作剛開始都會這樣子 一段時間就適應，做快遞工20年，挖土大量流汗，要補充電解質或是食鹽，加油」。

    衛福部次長林靜儀昨於臉書發文表示，災區喝水與如廁不便，天氣炎熱又大爆汗，建議志工與地方民眾留意5點注意事項，第1點是穿著透氣衣褲（牛仔褲太悶）；再者，工作期間注意通風與排汗，適當休息，避免中暑；第3點，工作結束後可先用濕毛巾先擦拭身體，避免汗水引起皮膚過敏，亦建議備一套衣褲（包括內衣褲）替換。

    第4點是應補充水分，大量流汗可適量使用運動飲料；女性可補充維他命C、益生菌或蔓越莓，預防泌尿道感染，第5點為須注意安全，避免受傷；傷口請妥善處理。

    相關新聞請見：

    「鏟子超人」進ICU 羅一鈞提醒：肌肉別操過頭！

