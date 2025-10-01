為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北黑狗收容占7成 動保處推認養送玩具與沙龍照

    2025/10/01 09:28 記者羅國嘉／新北報導
    黑狗沙龍照在瑞芳動物之家展示。（動保處提供）

    黑狗沙龍照在瑞芳動物之家展示。（動保處提供）

    10月1日「世界黑狗日」，據統計，目前新北市8個動物之家共收容約1000隻犬隻，其中黑狗超過7成。為協助黑狗找到溫暖歸宿，動物保護防疫處於瑞芳動物之家舉辦「黑狗沙龍特展」，參訪民眾可掃描現場QR Code，直接獲取犬隻的認養資訊。並也推出即日起至年底，民眾至新北市8個動物之家認養黑色成犬，就送益智玩具與免費沙龍照等優惠方案。

    處長楊淑方指出，毛色是由多組基因決定，黑色又為顯性基因，只要帶有其中一個，就有機會讓狗的毛色呈現黑色，這使得黑狗也較其他顏色多，長久下來，黑狗也成動物之家最常見的毛色，且個性親人又忠心，學習指令快速，是非常適合家庭飼養的伴侶動物，卻受毛色影響導致找家的難度增高。

    楊淑方表示，世界黑狗日這天，動保處在瑞芳動物之家大廳廊道擺設黑狗攝影展，展出由三牲工作室拍攝動物之家許多黑狗各種角度可愛照片，呈現黑狗的多元風貌與溫暖眼神，民眾參訪時掃描QR Code即可獲得犬隻認養資訊。

    楊淑方說，民眾至動物之家參訪除參觀攝影展認養動物，更可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打、一年份基礎疫苗免費施打等照護福利，還可獲得「新北認養萬金禮」，擁有寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可加碼獲得新北幣2000元。

    楊淑方表示，目前新北動物之家認養平台上有1200隻犬貓，民眾可透過線上平台挑選，或親自到動物之家互動接觸，現場人員會依照動物性格與飼主生活模式協助媒合，後續也提供訓犬課程與到宅訓練服務。更多認養訊息可至動保處網址https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/。#

    民眾至新北市8個動物之家認養黑色成犬，就送益智玩具與免費沙龍照等優惠方案。（動保處提供）

    民眾至新北市8個動物之家認養黑色成犬，就送益智玩具與免費沙龍照等優惠方案。（動保處提供）

    板橋動物之家的黑狗丸子是害羞小男生。（動保處提供）

    板橋動物之家的黑狗丸子是害羞小男生。（動保處提供）

    八里動物之家的黑狗咚咚。（動保處提供）

    八里動物之家的黑狗咚咚。（動保處提供）

    中和動物之家的黑狗。（動保處提供）

    中和動物之家的黑狗。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播