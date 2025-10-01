新北黑狗收容占7成 動保處推認養送玩具與沙龍照

黑狗沙龍照在瑞芳動物之家展示。（動保處提供）

10月1日「世界黑狗日」，據統計，目前新北市8個動物之家共收容約1000隻犬隻，其中黑狗超過7成。為協助黑狗找到溫暖歸宿，動物保護防疫處於瑞芳動物之家舉辦「黑狗沙龍特展」，參訪民眾可掃描現場QR Code，直接獲取犬隻的認養資訊。並也推出即日起至年底，民眾至新北市8個動物之家認養黑色成犬，就送益智玩具與免費沙龍照等優惠方案。

處長楊淑方指出，毛色是由多組基因決定，黑色又為顯性基因，只要帶有其中一個，就有機會讓狗的毛色呈現黑色，這使得黑狗也較其他顏色多，長久下來，黑狗也成動物之家最常見的毛色，且個性親人又忠心，學習指令快速，是非常適合家庭飼養的伴侶動物，卻受毛色影響導致找家的難度增高。

楊淑方表示，世界黑狗日這天，動保處在瑞芳動物之家大廳廊道擺設黑狗攝影展，展出由三牲工作室拍攝動物之家許多黑狗各種角度可愛照片，呈現黑狗的多元風貌與溫暖眼神，民眾參訪時掃描QR Code即可獲得犬隻認養資訊。

楊淑方說，民眾至動物之家參訪除參觀攝影展認養動物，更可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打、一年份基礎疫苗免費施打等照護福利，還可獲得「新北認養萬金禮」，擁有寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可加碼獲得新北幣2000元。

楊淑方表示，目前新北動物之家認養平台上有1200隻犬貓，民眾可透過線上平台挑選，或親自到動物之家互動接觸，現場人員會依照動物性格與飼主生活模式協助媒合，後續也提供訓犬課程與到宅訓練服務。更多認養訊息可至動保處網址https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/。#

民眾至新北市8個動物之家認養黑色成犬，就送益智玩具與免費沙龍照等優惠方案。（動保處提供）

板橋動物之家的黑狗丸子是害羞小男生。（動保處提供）

八里動物之家的黑狗咚咚。（動保處提供）

中和動物之家的黑狗。（動保處提供）

