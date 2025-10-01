為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中海洋館邀清水、梧棲低收入戶 中秋節免費入館

    2025/10/01 09:43 記者張軒哲／台中報導
    台中海洋館中秋節邀請清水與梧棲低收入戶免費入館。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館自8月21日對外試營運，參觀人潮不斷。10月6日適逢中秋佳節，也是試營運最後1天，館方秉持「回饋鄉里、共榮共好」的理念，邀請設籍於台中市清水區及梧棲區的低收入居民於中秋節當日免費入館參觀，讓大朋友小朋友優游蔚藍海洋世界，快樂過節。

    弱勢家庭兒少往往因經濟條件限制，較少有機會參與休閒育樂活動，也缺乏對文化與教育的體驗刺激，台中海洋館今日指出，邀請設籍於清水區及梧棲區的低收入家庭於中秋當日免費入館參觀，親身體驗「從台中河川流向世界之海」的展示主軸。透過開放式、精巧的展示設計，民眾不僅能認識多樣的在地生態與海洋生物，更能從寓教於樂的互動體驗中從親海、知海進而激發愛海、護海的共鳴。

    中秋節 當天，符合資格的民眾持雙證件，低收入戶證明文件及身分證明文件於營業時間上午10點～下午6點，最後入場時間下午5點前，至現場服務台兌換入館門票，即可免費入館參觀。

    此外，中秋節當日亦為試營運的最後1天，館方提醒民眾把握試營運期間門票8折優惠，請事先至官網進行網路預購及館內的咖啡飲品吧及景觀咖啡廳亦相同飲品第2杯半價的活動，讓遊客以全新視角與海洋相遇。

    台中海洋館試營運期間，遊客絡繹。（記者張軒哲攝）

