新北大巨蛋二階選址出爐 樹林機五、淡海二期中選

樹林機五南側土地被納入新北大巨蛋的第二階段選址基地。圖為模擬示意圖。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜今天公布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地，未來會以巨蛋園區模式，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，帶動周邊空間發展，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，將新北大巨蛋打造成國際新焦點。

新北市副市長劉和然今天在市政會議進行大型多功能場館專案報告，分析第一階段6處潛力基地的優勢和劣勢，包括板樹體育園區、土城看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、淡海二期、樹林機五南側，專家學者提出「基地本身腹地要夠，且交通便捷性為重中之中」為基本要件，同時擁有觀光景點、文化遊憩等資源，綜合歸納出「樹林機五、淡海二期」等2處最適宜區位。

侯友宜表示，新北大巨蛋定位是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動，不能侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前或留下來消費的活動模式，也就是「提早來、留下來、晚點走」的設計理念。

他說，淡水在「交通三箭」政策改善後，提高交通便捷度，旅程時間將有效大幅縮短，豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，備受專家肯定，但用地取得需要中央協助，將持續與內政部溝通爭取。

侯友宜指出，樹林機五位在樹林運動中心南側，地處樹林、新莊及板橋交界，捷運土城樹林線LG18站旁，透過軌道路網可銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，未來可整合樹林火車站，公路方面透過台65快速道路銜接國道1號、3號，規劃主導權在市府，透過整體開發模式，提供充足的體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約達23公頃，含括大型商場、飯店、遊樂設施等遊憩資源，將以東京巨蛋為樣板，提供市民新的遊憩體驗。

淡海二期土地被納入新北大巨蛋第二階段選址基地。圖為淡水巨蛋模擬示意圖。（圖由新北政府提供）

新北市副市長劉和然今天在市政會議報告大型多功能場館規劃，說明新北大巨蛋第二階段選址結果。（記者賴筱桐攝）

