逾50人抱走現金！台東鹿野鄉聖安宮擲筊挑戰 中秋連假將加碼

台東鹿野鄉聖安宮辦擲筊活動，中秋節加碼。（記者黃明堂攝）

鹿野鄉永安村聖安宮為吸引更多人走進永安村，感受當地文化、風景，今年7月舉辦擲筊挑戰，最高獎金100萬元，3個月已逾千人次挑戰，超過50人拿到現金，最高的是拿到1萬2500元，近10人拿到5000元以上，主委李樹根表示，中秋節3天連假歡迎遊客到聖安宮挑戰百萬元，除了原有的獎金外，加碼送1隻小金錢龜。

他說，有1名公務員到永安村出差，和當地村民約在聖安宮碰面，因村民有事耽擱，晚一點才會到現場，這名公務員向媽祖拜拜，看到有擲筊領獎金活動，於是就試試運氣，結果擲出10個聖杯，獎金累積到2萬5000元，挑戰第11杯失敗，獎金減半，因此獲得1萬2500元。

請繼續往下閱讀...

另有位男子擲出6個聖杯，累積獎金8000元，他猶豫一下，打電話問妻子要不要挑戰第7杯，妻子說不行，於是他聽妻子的話放棄，守住8000元，還有一對夫妻合計抱走了上萬元獎金。

李樹根說，5日中秋節當天活動，聖安宮舉辦推廣茶產業品嚐鹿野在地好茶活動，吃著台東傳統美味月餅「風仔餅」，結合宗教挑戰擲筊發財金，讓村民、遊客都來宮廟創造美好的中秋節回憶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法