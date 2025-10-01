為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逾50人抱走現金！台東鹿野鄉聖安宮擲筊挑戰 中秋連假將加碼

    2025/10/01 09:16 記者黃明堂／台東報導
    台東鹿野鄉聖安宮辦擲筊活動，中秋節加碼。（記者黃明堂攝）

    台東鹿野鄉聖安宮辦擲筊活動，中秋節加碼。（記者黃明堂攝）

    鹿野鄉永安村聖安宮為吸引更多人走進永安村，感受當地文化、風景，今年7月舉辦擲筊挑戰，最高獎金100萬元，3個月已逾千人次挑戰，超過50人拿到現金，最高的是拿到1萬2500元，近10人拿到5000元以上，主委李樹根表示，中秋節3天連假歡迎遊客到聖安宮挑戰百萬元，除了原有的獎金外，加碼送1隻小金錢龜。

    他說，有1名公務員到永安村出差，和當地村民約在聖安宮碰面，因村民有事耽擱，晚一點才會到現場，這名公務員向媽祖拜拜，看到有擲筊領獎金活動，於是就試試運氣，結果擲出10個聖杯，獎金累積到2萬5000元，挑戰第11杯失敗，獎金減半，因此獲得1萬2500元。

    另有位男子擲出6個聖杯，累積獎金8000元，他猶豫一下，打電話問妻子要不要挑戰第7杯，妻子說不行，於是他聽妻子的話放棄，守住8000元，還有一對夫妻合計抱走了上萬元獎金。

    李樹根說，5日中秋節當天活動，聖安宮舉辦推廣茶產業品嚐鹿野在地好茶活動，吃著台東傳統美味月餅「風仔餅」，結合宗教挑戰擲筊發財金，讓村民、遊客都來宮廟創造美好的中秋節回憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播