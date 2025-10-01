中秋連假好天氣！天氣粉專：颱風影響週五東南部有陣雨

天氣粉專指出，中秋連假維持晴時多雲的穩定天氣；週五東南部水氣多有短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（10月1日）太平洋高壓勢力較強，各地大多為晴到多雲，午後南部地區有零星短暫雷陣雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中秋連假維持晴時多雲的穩定天氣；週五受颱風影響，東南部水氣多有短暫陣雨。

天氣風險公司分析師薛皓天今天上午在臉書貼文表示，近期至中秋連假都受太平洋高壓影響，維持晴時多雲的穩定天氣，水氣偏少，午後降雨零星且大多集中於山區，平地局部有零星短暫雨，導致白天各地高溫炎熱，大台北及西半部局部有36度或以上高溫，其於地區也有33至35度高溫，應多補充水分、做好防曬措施，避免中暑或熱衰竭。

薛皓天說，目前有一熱帶擾動93W發展於菲律賓東方海面，預估近日有機會增強為熱帶性低氣壓，路徑上將朝西北西方向移動，後續可再增強為第21號颱風「麥德姆」，預估週五（3日）將通過呂宋島北部進入南海，對台灣無直接影響。不過迎風面的花東及恆春半島轉多雲有短暫陣雨天氣，沿海風浪也稍增強，墾丁沿海有7至9級陣風機會。週六（4日）下半天隨著系統進入南海，對東南部影響減小，天氣逐漸轉穩定。

薛皓天指出，這個中秋連假預計是個好天氣，適合出門，僅上述地區須多注意天氣變化，其餘地區維持晴時多雲高溫天氣，再來要等到天氣有轉變的時間點，大概就是雙十連假前後。

薛皓天分析，下週中期有另一熱帶擾動在關島一帶發展的趨勢，其發展動態將牽連雙十連假的天氣，依目前預報資料，因高壓系統有略為減弱的趨勢，在下週中後期有熱帶系統生成並接近台灣的機會，模式對於此系統的看法仍有很大的分歧，若後續幾天持續有出現的話就要多注意。

薛皓天補充，北方系統因高壓持續強勢且徘徊於台灣附近，短期內仍沒有東北季風南下的情況。不過10月中旬北部高溫可望稍趨緩，東北季風及鋒面何時報到，需多加留意觀察。

