    台中396生得流感！ 議員曝校園疫苗竟拖到11/21才打完

    2025/10/01 09:20 記者蘇孟娟／台中報導
    公費流感疫苗10月1日起開打。（圖：市府提供）

    流感疫情升溫，台中市統計學校累計通報確診流感人數達396人，但台中市議員江肇國指出，今年流感疫情提早升溫，衛福部疾管署長羅一鈞才預警10月將是流感爆發期，但台中校園流感疫苗施打期程竟要到11月21日才能全部接種完成，市府今早才要開疫苗開打記者會，「知道開記者會，卻不會隨著疫情調整因應」，要求加速完成校園疫苗接種，讓學生儘早獲保護力。

    台中市衛生局今早舉辦台中市公費疫苗流感開打記者會，提醒今年持續推動「左流右新」政策，自10月1日起流感與新冠疫苗同步開打。

    但江肇國指出，今年流感疫情提早爆發，台中市目前就已經有396位學生通報確診流感，衛生局今早才要開記者會宣布流感疫苗開始施打，看似很即時、很積極，他追問才知道，因為各校施打進度不同，台中市國中小學生要等到「11月21日」才能全部接種完成。

    江肇國說，疫情急遽升溫，但學生卻還得等將近兩個月才能打到疫苗，昨天羅一鈞才提醒，因為10月連假多，會讓整個10月成為流感爆發期，質疑市府只知道開記者會，卻不會隨著疫情調整因應，實在不夠用心。

    他要求衛生局必須即刻協調，加速各個學校完成疫苗施打作業，真正守護老師與學生的健康安全，也讓家長安心。

    衛生局說明，今年公費流感疫苗接種分兩階段實施：（一）第一階段自10月1日起，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及防疫相關人員等9類；（二）第二階段自11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。

    公費流感疫苗10月1日起開打。（圖：市府提供）

