排魯運動會吉祥物揭曉！山豬、藍鵲、飛魚 領軍牡丹盛會

屏東牡丹鄉即將於國慶連假舉辦第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」，鄉長潘壯志揭曉本屆吉祥物「山豬、藍鵲、飛魚」，三者分別象徵山林、天空、海洋及金銀銅牌，呼應牡丹鄉「依山傍海」的環境特色，展現排灣族與魯凱族文化的多元風貌。可愛的吉祥物造型讓選手們直呼「想奪牌帶回家」！

這3隻吉祥物不僅是運動會的亮點，更是排魯精神縮影。山豬代表「力量」，象徵勇氣與團結，展現族人堅韌的生命力；藍鵲寓意「智慧」，承載守望與希望，彷彿翱翔天際的守護者；飛魚則象徵「自由」，傳達分享與展望，猶如海洋中靈動的使者。潘壯志表示，這三者共同勾勒出排魯族人與山、海、天空交織的生活圖景，邀請全民走進這場文化與運動的盛宴。

本屆運動會吸引來自屏東、高雄、台東等16鄉鎮市區，共4千多名選手參賽，賽事遍布恆春半島4鄉鎮，涵蓋傳統競技、田徑及球類3大項目。傳統競技包括射箭、撒網、鋸木、搗小米等，展現部落生活的技藝與智慧；田徑與球類則融入現代運動元素，展現族人活力。優秀選手將獲推薦參加12月世界原住民族傳統運動會，與來自9國的原住民好手同場競技。

潘壯志表示，活動期間，70餘個產業市集攤位將展出農特產、文創工藝與部落美食，讓遊客體驗原鄉風味。金曲歌手戴曉君更為本屆創作主題曲，為盛會增添光彩。屏東縣政府原住民處副處長蔡文進強調，排魯運動會不僅是競技舞台，更是文化傳承的平台，串聯村運、鄉運到國際賽事，展現原住民族的驕傲與團結。

