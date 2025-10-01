為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄新秘境！果嶺自然公園10月開放 陳其邁開箱

    2025/10/01 09:08 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺自然公園面積廣達70公頃。（市府提供）

    高雄果嶺自然公園面積廣達70公頃。（市府提供）

    澄清湖高爾夫球場變身的高雄果嶺自然公園，10月即將開放一般民眾進入，市長陳其邁昨（30日）傍晚偕同議長康裕成，邀集三民區各里長率先開箱，里長們乘坐高爾夫球車逐一參觀園區景點，拍下果嶺公園的美景，準備分享推廣給更多里民。

    面積廣達70公頃的高雄果嶺自然公園，保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃7.2公里以上的園區步道，將成為市民休憩與生態觀察的好所在。園區設計以低干預為原則，設施簡約，利用去年颱風後倒塌的枯木製作各類型座椅，展現循環利用的理念。

    昨天傍晚，市長陳其邁、議長康裕成、民政局長閻青智、工務局長楊欽富，邀集三民區各里長前往果嶺自然公園踩線開箱，親身體驗城市核心區新打造的生態綠地，期望透過此次活動，向里民推廣公園特色，展現高雄邁向永續生態城市的決心。

    康裕成表示，里長們在公園內乘坐高爾夫球車，逐一參觀園區景點，最後更在第18洞「打卡完勝」，留下滿滿快樂回憶。大家也紛紛拍下果嶺公園的美景，準備分享推廣給更多里民好朋友。

    高市府提醒，果嶺自然公園管理與一般市區公園不同，會比照同為水質水源保護區的澄清湖風景區，管制寵物入園，請市民配合；開放時間也比照澄清湖風景區，夜間不開放、不開燈，民眾停車不可過夜，目前公園處規劃的開放時間為4月至9月上午6點到下午6點，10月到隔年3月為早上6點半到傍晚5點半。

    市府也規劃園區內外分別有保全及員警巡邏，嚴禁夜間進入或逗留。此外，園區禁止露營、烤肉、釣魚、游泳，並禁止攀折植栽或棄置垃圾，同時比照一般公園，果嶺自然公園禁止揮擊性運動項目如棒球、高爾夫球等，以免危及他人安全。公園周邊則提供收費的汽機車停車場，也新闢單車停放區及YouBike租借站。

    陳其邁（後左）與康裕成（後右）搭乘高爾夫球車，參觀園區景點。（康裕成提供）

    陳其邁（後左）與康裕成（後右）搭乘高爾夫球車，參觀園區景點。（康裕成提供）

    陳其邁（中）偕同議長康裕成，邀集三民區各里長開箱果嶺自然公園。（康裕成提供）

    陳其邁（中）偕同議長康裕成，邀集三民區各里長開箱果嶺自然公園。（康裕成提供）

