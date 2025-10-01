雲林抽檢中秋節87樣應景產品 1件青椒農藥殘留超標

雲林衛生局因應中秋節將至，抽檢87樣產品，其中青椒抽檢出農藥超標。（圖由雲林縣衛生局提供）

10月6日就是中秋佳節，許多民眾會選擇烤肉或吃應景食品，為保障消費者食安，雲林縣衛生局日前針對餐飲、量販店等加強稽查抽驗共87件，其中有一件青椒農藥殘留超標，已請管轄衛生局辦理後續作業。

衛生局長曾春美表示，為保障民眾食的安全與安心，針對月餅、豆沙、應景伴手禮等食品製造業、燒烤店，量販店加強稽查抽驗，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、農藥多重殘留分析（410項）、動物用藥殘留（乙型受體素類）、蘇丹色素、動物用藥多重殘留 （48項）、硝基呋喃代謝物、四環黴素類、孔雀綠等。

請繼續往下閱讀...

曾春美表示，總抽驗共87件產品，結果其中1件青椒產品，檢出農藥殘留撲克拉0.22ppm（限量標準:0.01ppm），已移請所轄管衛生局辦理後續，其他檢驗結果均與規定相符。

衛生局呼籲，消費者選應景食品時，應注意產品包裝標示是否完整，且應注意販售場所的環境衛生，為確保月餅衛生安全，未拆封前應置於陰涼處或冷藏，拆封後應儘速食用， 未吃完應放入冰箱冷藏，並於有效日期內食用完畢。

曾春美表示，選購應景商品及烤肉時，應選用新鮮當令食材，產品標示仔細看，第二要注意外觀是否完好且標示清楚之食品容器具，在烹調時，食物烤焦切勿食用，還要謹記洗手、生熟食分開等預防食品中毒五要原則。若消費者有任何食品衛生安全問題請撥打食品衛生科專線電話05-5339730洽詢。

