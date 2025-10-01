「溢流」簡訊霧煞煞、災後發海嘯警報！花蓮災民痛批「縣府在幹嘛」

林保署昨天白天有派直升機空拍堰塞湖，初判目前沒有異常流量。（林保署提供）

馬太鞍溪上游堰塞湖因量體巨大，9月23日「溢流」後一發不可收拾，很快演變成變成潰壩，造成下游巨大損失！水利專家李鴻源昨更預警，萬一又有颱風、地震，可能將再發生堰塞湖危機；災民今天也有質疑，他們以為溢流是「緩慢地溢流出來」，造成誤判情勢，加上沒有類似防空警報的聲音，民眾也不知道要跑，直到看到大水來已經來不及！

災民說，他們直到9月23日當天下午3點收到的堰塞湖警報簡訊，都還在使用「壩頂溢流」、｢可能」造成水流土砂往下游移動，感覺警報內容還是避重就輕，讓人不知道要跑，而且很多人根本沒注意手機警報，認為「至少應該像防空演習，發出巨大的警報聲」。

災民認為，防空警報式的堰塞湖預警，顯然是花蓮縣政府的責任，因為警方直到災後6天的28日「還在測試海嘯警報」，結果巨大的警報蜂鳴器聲響反而造成民眾恐慌，他當天在家挖砂子，突然聽到嚇得以為又要跑！當時滿街的鏟子超人也紛紛往高處撤，警方下午才證實是「海嘯警報器測試、模擬潰堤重大災害」。災民批，這種事不是早就該做了？「都發生災害了才在模擬警報，請問縣政府在做什麼？」

此外，災民也質疑，林保署在手機警報等通知，都堅持要用「溢流」兩字，說法不夠清楚，會讓民眾誤判情勢，不知道嚴重性，就連鄉公所公務員都不覺得會致災，前一天跑去吃羊肉爐。

林保署副署長廖一光昨到光復參加頭七法會時說明，溢流是堰塞湖達到滿水位後，水從堤頂下來的過程，但溢出來之後的發展，要看壩體本身構造是粗大的石礫或是土砂、黏土及連結度，這些材料都不一樣，然堰塞湖位處道路無法到的深山，提高解讀困難。

廖一光說，溢流是堰塞湖從堤頂滿溢後最開始的現象，但溢流發生就會開始沖刷，水一下來就開始夾帶泥沙土石，沖刷過程遇到溪流坡度陡峭時，速度就會加快，快到一個程度就造成大量的V型土石刷切、潰壩，目前已經下切約120公尺；他說，因還有超過1億立方公尺的崩塌土砂仍留在河道上，所以目前除緊急召開專家會議，設法希望避免二次災害，也仍持續發布紅色警戒。

前立委賴坤成9月28日到花蓮幫忙救災，但當天至少兩次誤傳，包括有海嘯警報的蜂鳴聲、以及民眾誤傳馬太鞍溪又有溢流，造成大批鏟子超人出現奔逃畫面。（賴坤成提供）

直到9月28日才在進行海嘯警報器的測試，災民質疑，這種事早就該做了。（民眾提供）

空拍畫面顯示馬太鞍溪下游溪床高度已升高3到5公尺，堤防也被沖破造成半個光復鄉變沼澤，災民問「溢流可以造成這種災情嗎？」溢流是不是太簡單的說法？（林保署提供）

當地居民在9月23日下午3點收到的警訊，馬太鞍堰塞湖已經「壩頂溢流」，但很快就演變成潰壩，災民批評，都要災害了，簡訊內容都還在避重就輕，有事嗎？（記者花孟璟翻攝）

