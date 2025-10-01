為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紫背萬年青細胞藏「流光紫月」！鳳新高中生物課驚艷又驚喜

    2025/10/01 08:38 記者陳文嬋／高雄報導
    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    中秋節將近，國立鳳新高中師生於生物選修課，以顯微鏡觀察紫背萬年青細胞，意外捕捉到宛如「流光紫月」影像，師生驚艷又驚喜，暱稱為「芋見驚喜的月亮」，成為教育新亮點。

    課程由老師王美玲、王冠文帶領，實驗主題是「膜的通透性」，學生透過紫背萬年青細胞在不同濃度蔗糖水中變化，學習滲透作用與質壁分離原理，在觀察過程中，顯微影像折射出光影，呈現宛如紫色月亮景象，讓學生眼睛一亮，也讓抽象生物概念變得鮮活，學生更投入學習過程。

    校長陳江海表示，學校一向重視學生探究精神與學習體驗，這次實驗觀察結果，不僅增添課堂趣味性，更讓學生在學科知識與生活想像之間建立連結，「看到孩子們在顯微鏡下發現屬於自己的月亮，這就是教育最動人時刻」。

    王冠文老師指導教授國立中山大學教育所教授林靜慧也給予高度肯定，她說，這樣學習經驗不僅展現了實驗設計價值，更培養學生觀察力與想像力，從細胞膜的滲透作用，到孩子們賦予「流光紫葡萄．芋見驚喜月亮」意象，科學與美感在同一個鏡頭裡共舞，這是跨領域素養最好示範。

    鳳新高中將公開隱藏版月亮，整理此次課堂成果，原來紫背萬年青細胞在顯微鏡頭下閃耀，藏著一顆「流光紫葡萄．芋見驚喜」大月亮，於校園活動與社群平台分享，讓更多人看見科學學習的樂趣與浪漫。

    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」令人驚艷又驚喜！（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

    鳳新高中師生觀察到紫背萬年青細胞竟藏「流光紫月」。（校方提供）

