學童一傳一家 小兒科驚呼10人就1人確診 流感疫苗今開打

流感進入流行季，病毒爆發，小兒科醫師觀察門診發高燒兒童經快篩3個就有2個確診，罹患流感病童是1個月開學前的2倍，不過服用流感抗病毒藥物卻有約6%仍持續發燒，台中市衛生局統計全市近2週通報校園群聚感染有30所，加上全國社區監控社區病毒株逐漸從H1N1轉成H3N2，10月連假又多，恐怕整月都是流感高峰，提醒今天流感疫苗開打，應接種防疫。

衛生局統計，台中市近3週類流感門診就診人次分別為1萬4487、1萬6148、1萬8971人次；急診為1009、1299、1393人次，而門急診（9/21-9/27）近一週就診人次較去年同期門診為13259人次及急診931人次為高，疫情皆呈現升溫趨勢，近3週流感重症個案死亡已有5人。

近2週台中已有30所校園通報流感群聚事件，包括在7家高中職 、10家國中及13家國小。

小兒科醫師施勝桓表示，近期門診流感病童明顯增加，10個病人就有1位，也常見一家人感染就醫，也發現使用病毒藥物後，又再次發燒，這是以前不曾有的現象，恐怕已有抗藥性。

另外，抗病毒藥物也出現缺貨，其中舒伏效已經買不到，也有部分抗病毒藥物延遲到貨。

中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也說，這次連假發現，由於罹患流感的孩子變多，併發重症也出現了，也發現有使用口服抗病毒藥物後仍不退燒，併發肺炎或次發性細菌感染，還併發橫紋肌溶解症，以及嚴重腦炎送加護病房急救。

