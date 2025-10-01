311恩情不忘 日本志工為花蓮災民募款送愛

小笠原魂美（右）、鈴木仁史（左）將於11月飛扺台灣，將善款送到花蓮。（圖由小笠原魂美提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游光復鄉，日本也傳來暖心聲援。「岩手縣盛岡市事務局盛岡台灣幸福計畫」志工團體，主動在當地展開募款，所得善款將於11月由志工小笠原魂美、鈴木仁史親自送抵花蓮，用於災後重建。

小笠原魂美是一名小學老師，2011年日本311大地震時曾投入救災，親眼見到台灣馳援的物資堆疊如山，感動落淚，因而發願「一生感恩台灣」。隔年起，他利用假期每年來台，以單車環島方式拜訪各地慈善機構，親手烹煮日式咖哩飯分送弱勢族群，將感謝化為行動。疫情期間雖一度中斷，近幾年再度恢復「義煮環島」，2023年就曾到台南恩友中心義煮，奉獻滿滿愛心。

小笠原魂美透過在台南的許姓友人許益銘轉達心意表示，台灣在311時伸出援手，這份恩情銘記在心；如今看到花蓮受災，希望盡一份心力回報。

日本「岩手縣盛岡市事務局盛岡台灣幸福計畫」志工團體，自製募款海報。（圖由小笠原魂美提供）

日「岩手縣盛岡市事務局盛岡台灣幸福計畫」志工團體，在當地展開募款行動。（圖由小笠原魂美提供）

