    花卉與甜點為主題 屏東中秋花漾市集再登場

    2025/10/01 08:17 記者葉永騫／屏東報導
    規劃百組特色攤位，打造花香與甜點香交織的盛會。（屏東縣政府提供）

    屏東萬倉街逛市集，繼七夕情人節廣受好評後，「屏·花漾市集」將於10月3日至5日再度登場，縣府此次以「花卉」與「甜點」為主題，集結百家特色攤商，每日下午4時至晚間9時，邀請大小朋友一同感受濃厚的中秋佳節。

    縣府傳播暨國際事務處表示，萬倉街鐵路橋下通廊在七夕舉辦為期3天的「屏·花漾市集」，引發熱烈迴響，網友反映表演節目超嗨、人潮超級多，不輸過年！活動創造高聲量，也帶動周邊商圈經濟效益，隨著中秋假期即將到來，為讓返鄉鄉親與遊客在節日期間能有休閒的新去處，特別規劃於10月3日至5日，每日下午4時至晚間9時，中秋假期再度推出「屏·花漾市集」。

    這次的市集以「花卉」與「甜點」為主題，規劃百組特色攤位，包含花藝植栽、乾燥花、永生花、手工甜點及創意輕食，打造花香與甜點香交織的盛會，從繽紛植栽到療癒甜品，讓民眾一次滿足視覺與味蕾！

    此外，活動期間皆安排不同主題的街頭藝人表演節目，讓民眾逛市集的同時也能享受豐富的藝文娛樂，共同感受融合購物、休閒與文化藝術的假日盛會。

    屏東花漾市集中秋假期再現。（記者葉永騫攝）

