    南橫公路搶通 嘉明湖國家步道今起開放

    2025/10/01 08:10 記者黃明堂／台東報導
    嘉明湖國家步道今起恢復開放。（記者黃明堂翻攝）

    嘉明湖國家步道今起恢復開放。（記者黃明堂翻攝）

    受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，南橫公路台20線189K+800路基流失，導致通往嘉明湖國家步道的交通一度受阻。經公路單位關山工務段增加派遣人員及機具進行搶修，昨天搶通車行便道，恢復車輛通行，嘉明湖國家步道今天恢復開放。

    林業及自然保育署台東分署呼籲，南橫公路山區土壤仍不穩定，仍有落石崩塌發生，建議民眾非必要盡量避免前往。即日起到10月7日期間，可申請退還全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。提醒民眾，前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

    此外，台東分署轄管步道除先前已開放部分，再增加都蘭山步道、安通越嶺古道東段、麻荖漏步道今天同步恢復開放；浸水營國家步道東段因尚在整備中，持續封閉。林道部分，延平林道可通行至6.5公里、錦屏林道可通行至14公里、霧鹿林道可通行至5.5公里、紅石林道可通行至17公里、利嘉林道可通行至18公里、知本林道可通行至5公里。後續視復原工作進度，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間。

