將平凡化為詩意！ 劉婷瑟「韶光彩筆」展現生命韌性

日前劉婷瑟（左）與策展人莊玉明（右）與談，分享油畫創作的心路歷程。（記者王善嬿攝）

中正大學駐校藝術家劉婷瑟即日起到11月19日在中正大學圖書館展出「韶光彩筆」油畫展，展出牛奶瓶、旅行、春夏秋冬四季等系列作品，透過明亮溫暖的色彩，捕捉日常生活中情感片刻，將平凡轉化為詩意，傳遞她遇逆境轉念調適，勇於追尋的生命故事。

劉婷瑟是中正大學政治系政府與公共事務研究所校友，自嘉義地檢署科長退休，受油畫藝術家王錦堂啟蒙、藝術家莊玉明指導，投入藝術界迄今10年，2023年以作品〈鳥店II〉獲「第86屆臺陽美術特展」首獎。

劉婷瑟分享說，從司法界嚴謹理性走到藝術創作的自由奔放，看似很順利、成功，其實她也會遇到挫折、不如意，沒有凡事都很正向面對，她認為世界如此很美好，多去經歷，邊經歷邊調適心情，專注自己喜歡的事情上，就能感到幸福。

策展人莊玉明表示，曾建議劉婷瑟不要只看畫展，雕塑等展覽也都要涉獵，劉婷瑟包容度強，對他的指導及建議幾乎照單全收，遇到挫折，也都微笑以對轉化為正能量，將這些正能量以及她對工作、家庭、旅行等人生經歷與創作結合，能帶給觀眾溫柔而堅定的力量。

「韶光彩筆」展即日起到11月19日分別在中正圖書館一樓及B1展出。10月13日下午2點半舉行展覽茶會暨贈畫儀式，11月14日下午2點舉辦油畫創作工作坊。

劉婷瑟分享從司法現場到藝術現場心境轉變。（記者王善嬿攝）

劉婷瑟將平凡轉化為詩意，作品展現蓬勃生命力。（記者王善嬿攝）

