為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    將平凡化為詩意！ 劉婷瑟「韶光彩筆」展現生命韌性

    2025/10/01 07:46 記者王善嬿／嘉義報導
    日前劉婷瑟（左）與策展人莊玉明（右）與談，分享油畫創作的心路歷程。（記者王善嬿攝）

    日前劉婷瑟（左）與策展人莊玉明（右）與談，分享油畫創作的心路歷程。（記者王善嬿攝）

    中正大學駐校藝術家劉婷瑟即日起到11月19日在中正大學圖書館展出「韶光彩筆」油畫展，展出牛奶瓶、旅行、春夏秋冬四季等系列作品，透過明亮溫暖的色彩，捕捉日常生活中情感片刻，將平凡轉化為詩意，傳遞她遇逆境轉念調適，勇於追尋的生命故事。

    劉婷瑟是中正大學政治系政府與公共事務研究所校友，自嘉義地檢署科長退休，受油畫藝術家王錦堂啟蒙、藝術家莊玉明指導，投入藝術界迄今10年，2023年以作品〈鳥店II〉獲「第86屆臺陽美術特展」首獎。

    劉婷瑟分享說，從司法界嚴謹理性走到藝術創作的自由奔放，看似很順利、成功，其實她也會遇到挫折、不如意，沒有凡事都很正向面對，她認為世界如此很美好，多去經歷，邊經歷邊調適心情，專注自己喜歡的事情上，就能感到幸福。

    策展人莊玉明表示，曾建議劉婷瑟不要只看畫展，雕塑等展覽也都要涉獵，劉婷瑟包容度強，對他的指導及建議幾乎照單全收，遇到挫折，也都微笑以對轉化為正能量，將這些正能量以及她對工作、家庭、旅行等人生經歷與創作結合，能帶給觀眾溫柔而堅定的力量。

    「韶光彩筆」展即日起到11月19日分別在中正圖書館一樓及B1展出。10月13日下午2點半舉行展覽茶會暨贈畫儀式，11月14日下午2點舉辦油畫創作工作坊。

    劉婷瑟分享從司法現場到藝術現場心境轉變。（記者王善嬿攝）

    劉婷瑟分享從司法現場到藝術現場心境轉變。（記者王善嬿攝）

    劉婷瑟將平凡轉化為詩意，作品展現蓬勃生命力。（記者王善嬿攝）

    劉婷瑟將平凡轉化為詩意，作品展現蓬勃生命力。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播