洪災致汽機車陷入泥沙 多項監理事宜可憑證明延展至明年3/31辦理

中央公布「因應0923樺加沙颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有相關證明，多項監理事宜，可展延至明年3月31日前辦理。（台北所提供）

花蓮縣光復鄉洪災造成1600多戶民宅被污泥入侵，也有許多汽機車陷入泥沙，公路局台北區監理所指出，中央公布「因應0923樺加沙颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，包含交通違規罰鍰繳納、車輛定期檢驗等部分監理事宜，可展延至明年3月31日前辦理。

台北區監理所表示，相關業務包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，持有證明文件的民眾可延後到至明年3月31日前向公路監理機關申辦。

台北區監理所說，如因颱風以致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免，也請車主於3月31日前提出申請；此外如受災車輛所有人過世，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵這項規費。

