    首頁 > 生活

    桃園南崁五福宮「中秋博餅狀元王」百桌同樂 今天免費入場

    2025/10/01 06:50 記者李容萍／桃園報導
    桃園市南崁五福宮歷年中秋博餅狀元王活動。（南崁五福宮提供）

    桃園市一年一度的「中秋博餅狀元王」活動將於今（10月1日）下午6點在蘆竹區南崁五福宮廟前廣場舉辦，今年邁入第14屆，為五福宮年度重大活動之一，活動採免費入場，歡迎民眾一起來試手氣同樂，看看誰是今年幸運的狀元王！

    市府文化局表示，「博餅」在廈門行之多年，為閩南一帶的重要民俗活動，相傳鄭成功部隊當年駐紮在台灣、廈門、金門時，為解官兵鄉愁、凝聚官兵士氣，特別在中秋前夕舉辦博餅活動。博餅採擲骰子論輸贏，有很多應對規則，是相當有趣的文化玩樂活動。但因時空轉變而日漸失傳，在中華博餅文化協會推廣下，五福宮於2010年開始舉辦首屆「中秋博餅狀元王」活動，讓此一具有歷史懷舊的中秋民俗活動重返桃園。

    據悉，博餅工具為6顆骰子和1個大碗公，參加者圍靠桌邊輪流擲骰子，以骰子紅4點多寡決勝負；引用古時科舉制度的秀才、舉人、進士、探花、榜眼、狀元為彩名，取名「博狀元餅」。

    此次五福宮邀請社區與民眾一同來參與，現場擺設超過百桌邀請民眾參與這項獨特的民俗慶典文化，並預告比賽絕對熱鬧非凡。

    桃園市副市長蘇俊賓（左2）參加南崁五福宮中秋博餅狀元王活動。（南崁五福宮提供）

    博餅工具為6顆骰子和1個大碗公，參加者圍靠桌邊輪流擲骰子，以骰子紅4點多寡決勝負。（資料照）

    中秋博餅狀元王獎落誰家？（資料照）

