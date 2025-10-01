騎樓停車頻遭檢舉惹民怨 南投議員陳宜君提案盼放寬

南投縣議員陳宜君要求縣府訂定騎樓停車管理配套措施，放寬騎樓停車。（記者張協昇攝）

南投縣埔里鎮近來頻頻發生民眾將機車停放在自家騎樓，卻遭檢舉開罰案件，甚至1週即檢舉逾50件，引發民怨，縣議員陳宜君在議會提案，要求縣府參考台中市訂定縣內騎樓停車管理配套措施，在不影響行人通行下，開放騎樓得停放機車，根本解決問題。

陳宜君表示，近來陸續接獲民眾反映，在自家前騎樓停放機車遭檢舉，儘管並未妨礙通行，仍因違反現行規定遭罰，1週檢舉案件甚至達50件以上，不僅徒增民怨，也增加員警困擾與行政負擔。

陳宜君指出，交通部已於2023年11月10日發函各縣市政府，可依管理配套需要，公告騎樓停車施予勸導免舉發區域、時段或期間，但也需留下行人通行空間。因此，建議縣府應參考台中市政府公告，訂定南投縣騎樓停車管理配套措施，規範明確的停車標準及樣態條件。

陳宜君說，如台中市公告除設有禁止（臨時）停車標誌或標線外，寬度在3公尺以上的騎樓得停放機車及自行車，惟應保留必要進出動線、迴旋空間及無障礙通道，以兼顧通行與民眾使用需求，並透過公告、圖示及宣導，協助民眾辨識可停放區域，以減少爭議與檢舉亂象，並提升執法一致性與公共治理效率。

縣府交通工程及管理所表示，原則上將參考台中市，針對騎樓寬度足夠的部份開放機車停放，近日將與各公所開會取得共識後研議辦理。

南投縣政府表示，將針對寬度足夠的騎樓及人行道，研擬開放機車停放。（記者張協昇攝）

