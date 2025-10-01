高溫炎熱！南部午後零星雷陣雨 北部留意空氣品質

中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（10月1日）太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約29至31度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約24至27度。

請繼續往下閱讀...

離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫27至31度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

明天（10月2日）各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

週五（3日）、週六（4日）熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響。週五各地大多為晴到多雲，東部、東南部及屏東地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有零星短暫雷陣雨；週六東部、東南部及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週日（5日）、週一（6日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二（7日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 41 31 - 38 32 - 34 27 - 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法